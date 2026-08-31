مع انتشار أنباء عن اقتراب نادي الشباب من ضم الجناح الجزائري رياض محرز، عاد الحديث مجددًا عن أسباب رحيله عن الأهلي في الصيف الجاري، ومن هنا طالب الناقد الرياضي فيصل الغامدي مسؤولي الكرة السعودية مراعاة غضب جمهور الراقي حال الموافقة على عودته من بوابة النادي العاصمي.
تحذير قبل التوقيع للشباب .. "عودة رياض محرز إلى الدوري السعودي تغضب جماهير الأهلي"!
ما القصة؟
إبان كأس العالم 2026، فاجأ الأهلي السعودي رياض محرز بفسخ عقده من طرف واحد، رغم امتداده لنهاية الموسم الجاري 2026-27، بقرار فني من المدرب السابق ماتياس يايسله.
تلك الخطوة رغم أنها كانت من جانب واحد إلا أنها كانت قانونية بموجب بند في عقده، يتيح لأي من الطرفين فسخ العقد قبل الموسم الأخير في فترة زمنية محددة، وهو ما فعله الأهلي بالفعل.
والآن تتحدث التقارير السعودية عن إخطار نادي الشباب لبرنامج الاستقطاب بموافقته على ضم محرز لصفوفه، بشرط عدم تحمل خزينة النادي أي دولار نظير إتمام الصفقة، بحسب ما أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي.
غضب جمهور الأهلي
في هذا الشأن، تحدث الناقد الرياضي فيصل الغامدي مؤكدًا أن جمهور الأهلي سيتساءل عن كيفية عودة محرز للدوري السعودي من بوابة الشباب رغم أن لجنة الاستقطاب طالبت كافة الأندية بتقليل المصروفات، بينما الجزائري واحد ممن يتقاضون رواتب مرتفعة، وهو ما دفع به خارج قلعة الكؤوس.
وقال الغامدي خلال تصريحاته لبرنامج "نادينا": "جمهور الأهلي سيغضب بشكل طبيعي من محرز، لأنه تجمعه باللاعب علاقة وجدانية، هو واحد من أكثر اللاعبين الذين تربطهم علاقة بمدرج الأهلي. لو انتقل لمنافس داخلي، الجمهور سيتعامل بعاطفة مع تلك الخطوة ويغضب".
وأضاف: "محرز كان من أكبر العقود في الأهلي، ولجنة الاستقطاب طالبت النادي بتقليل المصروفات، ومن هذا المنطلق لن يتقبل الجمهور انتقال محرز لنادي منافس، سيشعر أنه كان من المفترض أن يبقى في ناديه، ويجب احترام رأي الجماهير، وعليهم مراعاة هذا الجانب في دورينا".
هل رحل محرز بسبب الأموال؟
حديث فيصل الغامدي عن استغناء الأهلي عن محرز بشكل اضطراري نظرًا لراتبه المرتفع، يناقض ما قاله ماجد الفهمي في ظهور إعلامي مؤخرًا..
الفهمي أكد أن الاستغناء عن محارب الصحراء ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه لم يكن لأسباب مالية، إنما بتوصية من المدرب السابق ماتياس يايسله، في ظل عدم الحاجة الفنية لهما.
تصريحات الفهمي قوبلت بتكذيب من أكثر من صحفي، متهمين الفهمي بأنه يحاول إيهام الجمهور بأن يايسله هو سبب مشكلات الفريق، انتقامًا منه لفسخ عقده من أجل الانتقال لتدريب نيوكاسل يونايتد.
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أرقام رياض محرز مع النادي الأهلي
النجم الجزائري رياض محرز البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى عملاق جدة الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.
صفقة محرز كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ35 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول وقتها، حتى 30 يونيو 2027.
لكن الإدارة الأهلاوية فاجأت الجميع، في الميركاتو الصيفي الحالي، بالإعلان عن فسخ عقد النجم الجزائري؛ بعدما لعب 122 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، مسجلًا خلالها 37 هدفًا مع صناعة 50 آخرين.
وتوج رياض محرز بـ3 ألقاب رسمية مع الأهلي، منذ 2023 وحتى الرحيل في صيف 2026؛ وهي: "دوري أبطال آسيا النخبة (مرتين)، وكأس السوبر السعودي".
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