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محمد سعيد

"أهتم الآن بالشباب" .. جورج جيسوس يرد ببرود على اتهامات كريستيانو رونالدو بعد مغادرة معسكر البرتغال!

كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس
البرتغال
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

مدرب البرتغال يتجنب الصدام أمام الكاميرات

كسر جورج جيسوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، حاجز الصمت وتحدث عن الأزمة المشتعلة مع قائد الفريق كريستيانو رونالدو، بعد إصدار الأخير بيانًا مطولًا هاجم فيه مدرب منتخب بلاده بشدة.

وكان رونالدو قد ادعى في تصريحاته، أن جيسوس لم يلتزم بالاتفاقات المبرمة بينهما، مما دفعه لاتخاذ قرار مفاجئ بمغادرة معسكر المنتخب الوطني بشكل مبكر، مؤكدًا أنه سيتحمل عواقب تصرفه وأنه تحت أمر منتخب بلاده في أي وقت.

  • جيسوس يختار التجاهل!

    في أول رد فعل رسمي له عقب الأزمة العاصفة التي ضربت معسكر المنتخب البرتغالي، أظهر المدرب المخضرم هدوءًا يحسد عليه تجاه الاتهامات القوية التي وجهها له الأسطورة كريستيانو رونالدو.

    وخلال تواجد طاقم قناة "سي إم تي في" أمام منزله في منطقة أرويرا، سُئل جيسوس عن رأيه في البيان الذي نشره "الدون" عبر حساباته الرسمية، فما كان من المدرب البالغ من العمر 72 عامًا، إلا أن قلل من شأن التوقيت، مشيرًا إلى انشغاله بمتابعة الفئات السنية للمنتخب (منتخب تحت 21 عامًا)، ومؤكدًا أنه لم يجد الوقت الكافي للاطلاع على محتوى الرسالة النارية التي هزت الأوساط الرياضية في البرتغال.

    وعند مواجهته بأسئلة الصحفيين حول التفاصيل التي ذكرها رونالدو، قال جيسوس: "لم أره، كنت أشاهد مباراة منتخب تحت 21 عامًا".

    وأضاف في تصريح لاحق نقلته صحيفة أبولا: "كنت في ليريا أشاهد مباراة المنتخب الوطني تحت 21 عامًا ضد تشيكيا، سأقرأ البيان الآن، وليس لدي ما أقوله في الوقت الحالي".


  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGAFP

    رونالدو يفتح النار ويكشف كواليس الغدر

    جاء تعليق جيسوس، بعد ساعات قليلة من عاصفة رونالدو الذي أصدر بيانًا تفصيليًا شرح فيه أسباب رحيله المفاجئ عن المعسكر، متهماً جيسوس بـ "نكث الوعود" بشكل متكرر.

    وأوضح رونالدو أن هناك خطة بدنية تم الاتفاق عليها مسبقًا بعد كأس العالم 2026، تتضمن مشاركته في مباريات محددة وبعدد دقائق معين لضمان تعافيه، إلا أن جيسوس خالف هذا الاتفاق في مباراة النرويج.

    وقال رونالدو في البيان: "لقد أخبرني المدرب أنني سأشارك لمدة 30 دقيقة، والجميع يعرف ما حدث بعد ذلك؛ قمت بالإحماء بعد الاستراحة وراقبت الدقائق تمر دون أن يتم استدعائي، لقد أخلف المدرب وعده لي".

  • اتهام جيسوس بالخيانة

    لم تتوقف اتهامات رونالدو عند حدود الملعب، بل امتدت لتشمل "خيانة" في المؤتمر الصحفي، حيث زعم الهداف التاريخي للبرتغال أنه اتفق مع جيسوس وبحضور مدير نادي النصر سيماو كوتينيو على أن يخرج المدرب للإعلام لتصحيح المفاهيم وتوضيح الحقيقة للجمهور.

    ووفقًا لما ورد في بيان رونالدو الانفجاري، فإن جيسوس فعل العكس تمامًا، حيث قال رونالدو: "سلوك المدرب في المؤتمر الصحفي لم يكن له أي علاقة باجتماعنا، سمعت ملاحظات ومستوى من العدوانية شعرت أنني لا أستحقه، لقد كانت المرة الثانية التي ينكث فيها وعده لي، لذا قررت مغادرة المعسكر دون انتظار المزيد من الوعود الكاذبة".

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    مستقبل العلاقة المتوترة

    هذا الشرخ الكبير في العلاقة يضع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في موقف محرج للغاية، خصوصًا أن رونالدو أقر بمسؤوليته عن الرحيل واعتذر لزملائه، لكنه شدد على أن كرامته ومبادئه تأتي فوق كل اعتبار. 

    جيسوس الذي قاد منتخب البرتغال لبداية مثالية في دوري الأمم الأوروبية بـ4 انتصارات محققًا العلامة الكاملة، كان يتابع فوز منتخب الشباب على تشيكيا بثنائية نظيفة في الوقت الذي كان فيه العالم يتداول بيان رونالدو، مما يوحي برغبة المدرب في إظهار أن المنتخب يسير في طريقه الصحيح نحو بناء المستقبل بغض النظر عن الأسماء الكبيرة.