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Muhammad Zaki و علي سمير
ترجمه

العشاء الذي كان سيُغير مجرى التاريخ .. فيرجسون يروي كواليس اجتماعه السري بجوارديولا

السير أليكس فيرجسون
بيب جوارديولا
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
برشلونة
الدوري الإسباني

مقابلة قبل اعتزال السير ببضعة أشهر

كشف السير أليكس فيرجسون عن فرصة ضائعة كان من الممكن أن تغيّر جذريًا التاريخ الحديث لمانشستر يونايتد، في الوقت الذي يمر فيه الشياطين الحمر بفترة عصيبة.

وأفصح الأسكتلندي الأسطوري عن أنه عقد اجتماعًا سريًا مع بيب جوارديولا في نيويورك، قبل أشهر قليلة فقط من اعتزاله هو تدريب الفريق في أولد ترافورد.

  • فرصة ضائعة في أولد ترافورد

    في كتابه الجديد، Games of My Life، يستعيد المدرب الاسكتلندي الأسطوري ذكريات لقاء حاسم جرى عام 2012. فقد التقى فيرجسون بجوارديولا في نيويورك، قبل عام من اعتزاله في نهاية المطاف مهامه التي استمرت 27 عاماً مع مانشستر يونايتد.

    وفي وقت ذلك العشاء، كان جوارديولا قد بنى بالفعل سمعة تدريبية استثنائية، إذ حقق سداسية قارية تاريخية مع برشلونة عام 2009. غير أن المدرب الإسباني كان قد التزم عملياً بالانضمام إلى بايرن ميونخ.

    وخلف ديفيد مويس في نهاية المطاف فيرجسون في يوليو 2013، لكنه لم يصمد في المنصب سوى 10 أشهر. وفي المقابل، مضى غوارديولا ليحرز سبعة ألقاب كبرى في ألمانيا قبل أن يبسط هيمنته على الكرة الإنجليزية مع الغريم اللدود ليونايتد، مانشستر سيتي.


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    خطوة كانت ستُغير مجرى التاريخ

    يعترف فيرجسون بأنه لو تحرّك في وقت أبكر، لربما بدا تاريخ كرة القدم مختلفًا تمامًا. وقد عبّر المدرب الاسكتلندي عن الأفكار التي ما زالت تراوده بشأن توقيت ذلك اللقاء، مشيرًا إلى أن خططه الخاصة بالاعتزال لم تكن قد اكتملت بعد خلال قمة نيويورك.

    وكتب فيرجسون: "على مدى السنوات العشر الماضية، كثيرًا ما تساءلت عمّا كان يمكن أن يحدث لو أن العشاء الذي جمعني ببيب في نيويورك عام 2012 قد جرى قبل شهرين من موعده. في ذلك الوقت، لم أكن قد حسمت أمري بشكل قاطع بأنني سأعتزل. وكان بيب مقتنعًا بأنه، بعد تحقيقه نجاحًا هائلًا في أربع سنوات فقط في الليجا، حيث أحرز ثلاثية قارية إضافة إلى ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا، يريد أن يجرّب الحياة في البوندسليجا مع بايرن ميونخ."

    وأضاف المدرب الأسطوري أنه كان سيفعل كل ما في وسعه ليغيّر رأي جوارديولا. وكتب: "لو كان بإمكاني إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، لكنا تناولنا العشاء قبل بضعة أشهر، ولكنت سكبت الكثير من نبيذ تيغنانيلو (نبيذ إيطالي)، ولبذلت قصارى جهدي لإقناعه بأن مستقبله يكمن في مانشستر. ومن سوء حظنا، فقد كان كذلك فعلًا. وهذا يكفي."

  • وضع معيارًا يحبس الأنفاس

    لم يحسم فيرجسون قراره بالرحيل عن أولد ترافورد نهائيًا إلا بعد وفاة شقيقة زوجته في ديسمبر 2012. وبعد أن شاهد تألق جوارديولا في أنحاء أوروبا، يكنّ المدرب السابق لمانشستر يونايتد احترامًا عميقًا للمنهج التدريبي الذي يتبعه الكتالوني.

    وأوضح فيرجسون: "لقد وضع بيب معيارًا يحبس الأنفاس للجيل الحالي من اللاعبين أو لأي شخص يطمح إلى أن يصبح مدربًا. فقد تشرّب ألوان برشلونة الأزرق والعنابي منذ لحظة مولده، وقدّم مسيرة رائعة مع النادي، وكان أحد أفضل صانعي الألعاب في الملاعب خلال تسعينيات القرن الماضي".

    وأضاف: "خلال أيامه كلاعب، لم يكتفِ بيب بتذوّق طعم النجاح فحسب، بل نهل منه بسخاء. كما أتيحت له الفرصة ليلعب تحت قيادة سلسلة من الشخصيات القوية التي اختلفت مناهجها في التدريب، مثل يوهان كرويف وبوبي روبسون ولويس فان خال.

    "أصبح بيب مدربًا لبرشلونة وهو في السابعة والثلاثين من عمره فقط. وعندما أرى بعض أكبر نجوم كرة القدم يعتزلون اللعب ويتولون منصب التدريب على الفور دون قدر كافٍ من الإعداد أو الخبرة، يعتصر قلبي ألمًا. فغالبًا ما تنتهي التجربة نهاية سيئة، خاصة بالنسبة للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز".

    وأضاف: "المخاطرة كبيرة جدًا. تصبح في مرمى أنظار الجميع. يتوقع الجمهور أن ينتقل نجاحك داخل الملعب تلقائيًا إلى مقعد التدريب. اللاعبون السابقون يتعجّلون الانتقال إلى المستوى الأعلى. وبيب جوارديولا هو المثال الأبرز لمدرب بدأ مع ناد كبير وهو لا يزال صغير السن نسبيًا".

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    مانشستر سيتي في مرمى الاتهام

    وبينما يبقى فيرجسون شخصية خالدة في أولد ترافورد بعدما توّج بـ13 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين في دوري أبطال أوروبا، أمضى مانشستر يونايتد الأعوام الـ13 الماضية باحثًا عن الاستقرار الذي كان يوفره.

    وفي المقابل، صاغ جوارديولا الحقبة الحديثة بشكل قاطع في مانشستر سيتي قبل رحيله في نهاية الموسم الماضي. وبعدما أحرز ستة ألقاب في الدوري الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا خلال العقد الذي أمضاه على رأس الفريق، يبقى إرثه راسخًا بشكل دائم في الجانب الأزرق من المدينة، حتى في ظل خوض النادي الاستئناف المستمر بشأن اتهاماته المالية، وهي اتهامات يواصل سيتي نفيها بشدة.