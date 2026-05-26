السويد.. لغز الاستسلام البشري في ستوكهولم ومنتخب يريد إعادة شق طريقه للمنصات!

إذا بحثت في علم النفس عن واحدة من أغرب الظواهر التي تفسر السلوك البشري فلن تجد أشهر من مصطلح متلازمة ستوكهولم الذي بات علامة مسجلة باسم العاصمة السويدية.

الحكاية لم تكن مجرد فرضية علمية بل ولدت من رحم حادثة سطو مسلح شهيرة وقعت عام 1973 داخل بنك كريديت بانكين في ساحة نورمالمستورج بوسط ستوكهولم.

قام أحد المجرمين باحتجاز أربعة موظفين كرهائن لمدة ستة أيام كاملة تحت تهديد السلاح، لكن الغريب والمدهش الذي صدم الشرطة والعالم وقتها هو أن الرهائن طوروا تعاطفًا وجدانيًا شديدًا مع الخاطف، لدرجة أنهم دافعوا عنه ورفضوا الشهادة ضده في المحكمة بل وقاموا بجمع أموال للدفاع عنه بعد القبض عليه.

تحولت هذه الواقعة الغريبة إلى دراسة عالمية تفسر كيف يمكن للضحية أن تحب جلادها، لتصبح ستوكهولم واجهة لأعقد الأسرار النفسية في التاريخ الحديث.

هل نجحنا في جذب انتباهك عزيزي القارئ أم أنك لا تفضل حكايا علم النفس والرهائن وتتساءل متى ينتهي الكاتب من رصد هذه التفاصيل النفسية وينتقل إلى عالم كرة القدم الذي نجتمع من أجله هنا، دعنا نترك متلازمة ستوكهولم وخباياها خلفنا وننطلق سريعًا نحو المستطيل الأخضر لنستكشف حكاية منتخب السويد.



لو كنت مهتم عزيزي بمعرفة المزيد عن الحادثة فإليك وثائقي عنها، لكن أرجوك تابعه بعدما تنتهي من تلك الأسطر.



