طريق الموت: رسالة تحذير لجماهير السويد .. حرب عصابات مكسيكية وقضية اعتداء لم يصدر فيها حكم!

ديبانهي إسكوبار، طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا، اختفت بشكل مفاجئ في هذا الطريق، ولم يتم العثور على جثتها إلى بعد ما يقارب أسبوعين، في خزان مياه خارج موتيل، فيما أظهر التشريح الثاني، تعرض الفتاة لاعتداء جنسي، ما أسفر عن احتجاجات واسعة في المكسيك، وسط اهتمام دولي، إلا أنه لم يتم الإشارة بأصابع الاتهام إلى أحد.

على مسافة قصيرة من مكان اختفاء الطالبة، تتواجد الآن قوات تحمي دولة نويفو ليون، والتي تتكون من 7 آلاف ضابط شرطة، وحوالي 1500 منهم متمركزون في المعسكر على أطراف مونتيري كقاعدة عسكرية.

شرطة النخبة "فورزا سيفيل"، التي خاضت اشتباكات مع الكارتلات في نويفو ليون، قبل حوال 15 سنة، والذين يتقاضون رواتب أعلى من معظم قوات الشرطة الأخرى، حيث يكرسون حياتهم من أجل محاربة الجريمة المنظمة.

وفي نهاية العام الماضي، أنشأت فورزا سيفيل، قسمًا خاصًا للطرق السريعة، من أجل تأمين زيارات كأس العالم، فيما قال خورخي رون، رئيس الشرطة، أن هناك سيارة شرطة كل خمس دقائق، مع وجود خطة لجميع الطرق الرئيسة، ونقاط تفتيش ومراقبة.

وكان المؤلف إيران جريلو قد قال "المشكلة عندما تأتي من تكساس، أنك مضطر للمرور عبر نويفو لاريدو، وهي منطقة مكثفة جدًا للكارتل، أود أن أقول إن الأكثر أمانًا هو الطيران إلى مونتيري من الولايات المتحدة، ولكن إن كنت ستقود، عليك عبور الحدود، والخروج مباشرة إلى الطريق الرئيس من نويفو لاريدو، وألا تتوقف هناك وتلعب في المدينة".