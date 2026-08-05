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psg aston villaGetty Images
أحمد مجدي

السوبر الأوروبي 2026: موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا
باريس سان جيرمان
أستون فيلا
السوبر الأوروبي

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في السوبر الأوروبي 2026 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأوروبية مواجهة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، في بطولة كأس السوبر الأوروبي، والتي يستضيفها ملعب "ريد بول سالزبورج" في النمسا، في افتتاح الموسم القاري الجديد.

ويخوض باريس سان جيرمان اللقاء بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، بينما يشارك أستون فيلا بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب النسخة الـ51 من كأس السوبر الأوروبي.

ويسعى الفريقان لاستهلال الموسم الجديد 2026-2027 بأفضل صورة ممكنة، إذ يتطلع باريس سان جيرمان لإضافة لقب قاري جديد إلى خزائنه، في حين يأمل أستون فيلا في مواصلة نتائجه المميزة وتحقيق إنجاز تاريخي على حساب بطل أوروبا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026 والقنوات الناقلة.

  • ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026؟

    موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026 هو يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 على ملعب ريد بول سالزبورج أرينا.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

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  • ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026؟

    تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات السوبر الأوروبي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026، عبر شاشتها.

  • كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    باريس سان جيرمان - أستون فيلاالأربعاء 12 أغسطس 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN SPORTSريد بول سالزبورج أرينا

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  • ما الفرق الأكثر تتويجًا ببطولة كأس السوبر الأوروبي؟

    أكثر فريق فاز ببطولة كأس السوبر الأوروبي هو ريال مدريد، الذي حصل على الكأس السادسة في النسخة الماضية، ويأتي من بعده برشلونة وميلان، والذي يملك كل منهم 5 ألقاب.

    الترتيبالفريقعدد الألقاب
    1ريال مدريد6
    =2برشلونة5
    =2ميلان5
    4ليفربول4
    5أتلتيكو مدريد3
    =6تشيلسي2
    =6بايرن ميونخ2
    =6أياكس أمستردام2
    =6أندرلخت2
    =6فالنسيا2
    =6يوفنتوس2
    =12مانشستر سيتي1
    =12إشبيلية1
    =12بورتو1
    =12مانشستر يونايتد1
    =12دينامو كييف1
    =12نوتينجهام فورست1
    =12أستون فيلا1
    =12أبيردين1
    =12ستيوا بوخارست1
    =12ميشلان1
    =12بارما1
    =12لاتسيو1
    =12جلطة سراي1
    =12زينيت سان بطرسبرج1
    =12باريس سان جيرمان1
السوبر الأوروبي
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باريس سان جيرمان
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أستون فيلا
أستون فيلا