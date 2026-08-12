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أحمد فرهود

السوبر الأوروبي: أستون فيلا "دمر نفسه" أمام باريس سان جيرمان.. والانتقام من لويس إنريكي ليس سهلًا يا أوناي إيمري

فقرات ومقالات
باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا
باريس سان جيرمان
أستون فيلا
السوبر الأوروبي
لويس إنريكي
أوناي إيمري
خفيتشا كفاراتسخيليا
B. Madjo
برشلونة
إشبيلية

بداية مثيرة للموسم الجديد 2026-2027..

تحت أضواء صاخبة، ومدرجات تهتز بشغف الجماهير؛ كتب العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان فصلًا جديدًا في تاريخه الكروي، برفع كأس السوبر الأوروبي 2026.

نعم.. باريس توج باللقب الأوروبي، مساء يوم الأربعاء؛ وذلك بعد فوزه الصعب على نادي أستون فيلا الإنجليزي، بهدفين مقابل واحد.

ثنائية الفريق الباريسي، جاءت بواسطة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والفرنسي ديزيري دوي، في الدقيقتين 20 و61؛ بينما سجل المهاجم الصغير بريان مادجو هدف أستون فيلا الوحيد، في الدقيقة 45.

وبالتالي.. واصل باريس سان جيرمان تحت قيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، تسيُّد القارة العجوز بـ"الطول والعرض"، في آخر عامين؛ بالحصول على دوري أبطال أوروبا "مرتين"، ومثلهما في السوبر.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز باريس على أستون فيلا..

  • Unai Emery Aston Villa 2025-26Getty

    أوناي إيمري.. الانتقام من إنريكي ليس سهلًا

    فشل الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي، في الانتقام من مواطنه لويس إنريكي، مدرب العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

    وأساسًا.. عالم الساحرة المستديرة شاهد على العديد من المباريات التاريخية، التي تواجه فيها إيمري ضد إنريكي؛ إلا أننا نتحدث هُنا عن السوبر الأوروبي 2015، الذي جمع بين العملاق الكتالوني برشلونة ونادي إشبيلية الإسباني.

    وقتها.. كان إيمري يقود إشبيلية؛ بينما إنريكي كان مدربًا لواحد من أقوى الفرق التي مرت على برشلونة، عبر التاريخ.

    وقدّم "إشبيلية إيمري"، مباراة تاريخية في كأس السوبر 2015؛ ولكنه سقط أمام "برشلونة إنريكي" في النهاية، بأربعة أهداف مقابل خمسة.

    وبعد 11 عامًا كاملًا؛ ها هو إيمري يواجه إنريكي في كأس السوبر الأوروبي مجددًا، ولكن هذه المرة بين أستون فيلا وباريس سان جيرمان.

    وأيضًا.. قدّم أستون فيلا مع إيمري، مباراة رائعة ضد "باريس إنريكي"؛ إلا أنه خسر بهدف مقابل واحد، مساء يوم الأربعاء.

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  • FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLAAFP

    أستون فيلا.. فريق "دمر نفسه" أمام باريس!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن المباراة التي قدّمها نادي أستون فيلا الإنجليزي ضد العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، في كأس السوبر الأوروبي 2026.

    أستون فيلا شكل خطورة كبيرة للغاية على دفاعات باريس سان جيرمان؛ بل وأهدر نجومه فرصًا محققة للتهديف، كادت أن تُغيّر النتيجة كليًا.

    نعم.. مهاجم مثل المراهق بريان مادجو، البالغ من العمر 17 عامًا فقط، جمع لوحده بين أمرين مهمين ضد باريس سان جيرمان؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل هدف أستون فيلا الوحيد؛ ليصبح "أصغر لاعب" يفعل ذلك في تاريخ السوبر الأوروبي.

    * ثانيًا: إهدار العديد من الفرص السهلة؛ التي كانت بعضها وهو وجه لوجه أمام الحارس الباريسي.

    ومادجو أو الملقب بـ"روميلو لوكاكو الجديد"، ربما يكون دفع ثمن قلة الخبرة غاليًا؛ وذلك بإهداره عديد الفرص السهلة، رغم تقديمه مستوى جيد للغاية بصفةٍ عامة.

    وما عاب على زملاء مادجو، الأكثر خبرة منه؛ هو عدم التركيز والرعونة أمام المرمى، مع التسرع في اتخاذ بعض القرارات.

    أي أن أستون فيلا، هو من "دمر نفسه" ضد باريس سان جيرمان، في كأس السوبر الأوروبي 2026؛ حيث كان من الممكن أن يخرج فائزًا، إذا ركز أمام مرمى المنافس فقط.

  • FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLA-TROPHYAFP

    باريس إنريكي.. بداية معتادة وعيب خطير للغاية

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ لابد من الحديث الآن عن مستوى العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، وذلك في كأس السوبر الأوروبي ضد نادي أستون فيلا الإنجليزي.

    باريس لعب على فترات، خلال مواجهة أستون فيلا؛ ولكننا يجب أن نركز على نقطتين في غاية الأهمية، وهما:

    * أولًا: فريق المدير الفني الإسباني لويس إنريكي يواصل عاداته؛ وذلك بالبداية البطيئة ثم تصاعد المستوى في النهاية.

    * ثانيًا: باريس إنريكي يُعاني من هشاشة واضحة في خطي الوسط والدفاع؛ حيث كاد أن يدفع ثمنهما غاليًا جدًا.

    وبخصوص النقطة الأولى.. لاحظنا خلال الموسمين الماضيين، اللذين اعتلى فيهما الفريق الباريسي العرش الأوروبي؛ أنه يبدأ بمستوى عادي، ثم يحطم كبار القارة بأفضل أداء ممكن.

    وهذا ما حدث ضد أستون فيلا، في كأس السوبر الأوروبي 2026؛ حيث لم يبهرنا باريس سان جيرمان بشكلٍ كبير، رغم الفوز (2-1) في النهاية.

    أما النقطة الثانية؛ فنحن شاهدنا اختراق نجوم أستون فيلا لدفاعات باريس سان جيرمان بـ"سهولة تامة"، خاصة من عمق الملعب.

    ولولا عدم التركيز وقلة خبرة بعض لاعبي الخصم، كما ذكرنا في السطور الماضية؛ لكان باريس خرج خاسرًا من هذه المباراة، بسبب هشاشة الوسط والدفاع.

    لذا.. سيكون من الضروري على إنريكي، أن يُعالج هذه المشكلة سريعًا، منعًا لتفاقمهما خلال موسم 2026-2027.

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  • Ferran Torres Goal OnlyGoal AR

    كلمة أخيرة.. الفرديات مهمة وباريس ينتظر فيران الآن

    أخيرًا.. يجب التأكيد على أهمية "الفرديات"، في عالم الساحرة المستديرة؛ وهو ما أثبته العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان ضد نادي أستون فيلا الإنجليزي، في كأس السوبر الأوروبي 2026.

    وحسم باريس الفوز على أستون فيلا، من خلال مهارات نجومه وحلولهم الفردية؛ مثل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، وكذلك الفرنسي ديزيري دوي وغيرهما.

    لكن لكي لا يتم إغفال حق المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، في مباراة الليلة أيضًا؛ فهو قد أضاف عنصرين مهمين للفريق الباريسي، كالتالي:

    * أولًا: ظهور شخصية البطل في الانتصارات، حتى لو لم يقدّم الفريق أفضل مستوى.

    * ثانيًا: اللامركزية وتبادل التحركات بين نجوم خط المقدمة، والتي تحطم دفاعات أي خصم.

    وعندما نتحدث عن النقطة الثانية، فنتذكر هُنا المهاجم الإسباني فيران توريس؛ الذي بات قريبًا جدًا من الانضمام إلى الفريق الباريسي، قادمًا من العملاق الكتالوني برشلونة.

    وأبرز ما يُميّز توريس أساسًا، هي تحركاته في المساحات وبين خطوط الخصم؛ بالإضافة إلى تبادُل المراكز مع زملائه، في خط المقدمة.

    وبالتالي.. إذا أصلح هذا المهاجم أكبر عيوبه، وهي "إهدار الفرص السهلة"؛ فإن نجاحه مع فلسفة إنريكي سيكون كبيرًا، بناء على ما شاهدناه من باريس سابقًا وضد أستون فيلا أيضًا.