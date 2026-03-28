السنغال تحتفل بكأس كأس الأمم الأفريقية أمام جماهيرها في فرنسا رغم قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء النتيجة لصالح المغرب

في عرض لافت للتحدي، قدم لاعبو السنغال وطاقمهم كأس كأس الأمم الأفريقية إلى جماهيرهم قبل مباراة ودية ضد بيرو يوم السبت. وقاد القائد كاليدو كوليبالي الفريق في جولة شرفية، بينما رفع الحارس إدوارد ميندي الكأس عالياً وسط هتافات صاخبة من المدرجات. كما التقط الفريق صورة جماعية رسمية مع الكأس، في إشارة إلى رفضهم قبول التدخل الأخير من قبل الاتحاد القائم.

يأتي هذا الاحتفال العلني بعد 10 أيام فقط من قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بهز القارة من خلال تعديل سجلات تاريخ البطولة. كانت السنغال قد حققت في البداية فوزاً بنتيجة 1-0 على أرض الملعب في يناير، لكنها تعمل الآن في ظل جدل إداري أدى إلى منح اللقب لمنافستها في النهائي، المغرب.