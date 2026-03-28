قررت السنغال ألا تتنازل قيد أنملة، وتواجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) علناً، معترضةً على قراره بمنح كأس الأمم الأفريقية للمغرب دون خوض المباريات. وبعد أن طلبت "أسود التيرانغا" وقدمت رسمياً استئنافها لإلغاء الفوز بأهم لقب قاري على مستوى المنتخبات الوطنية، نزلت اليوم إلى الملعب بنية واضحة، وهي إرسال رسالة واضحة إلى الاتحاد الأفريقي، مؤكدة أن الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحقق على أرض الملعب وأن الشعب السنغالي بأسره يعتبر نفسه بطل أفريقيا بلا منازع.
السنغال تحتج على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: نجمتان وكأس أفريقيا تُحمل إلى الملعب، ماذا حدث في المباراة الودية ضد بيرو
ماذا حدث
بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، خرجت المنتخب الوطني إلى الملعب بعد ظهر اليوم — في الوقت الذي كانت فيه السنغال تخوض مباراة ودية ضد بيرو — لتستعرض بفخر زيها الرسمي الجديد الذي يظهر نجمتين فوق الشعار (كرمز للقبين القاريين اللذين فازت بهما على أرض الملعب).
لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد.
فقد سار المنتخب السنغالي - بما في ذلك اللاعبون وجميع أعضاء الجهاز الفني - في موكب احتفالي مع مشجعيه في ملعب "ستاد دو فرانس" حاملين كأس أفريقيا في أيديهم.
لفتة واضحة تزيد من حدة الصراع السياسي والرياضي.
قرار محكمة الاستئناف الإدارية والطعن الرسمي
لنرجع قليلاً إلى الوراء ونلخص القصة بأكملها.
بعد انسحاب السنغال من الملعب في نهائي كأس الأمم الأفريقية ضد المغرب، أعلنت CAF رسمياً قرارها بإلغاء النتيجة ومنح كأس الأمم الأفريقية للمغرب بفوزه 3-0 على السنغال.
بعد ذلك، قررت الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF) تقديم طعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (TAS) ضد قرار الاتحاد الأفريقي (CAF) بمنح المغرب الفوز بنتيجة 3-0 والكأس دون خوض المباراة.
ولكن في انتظار صدور حكم محكمة التحكيم الرياضية، أرادت السنغال توضيح وتأكيد هوية المنتخب الأفريقي البطل على أرض الملعب من خلال لفتة بليغة.