السقوط المحزن ليوسوفا موكوكو: من مهاجم شاب متألق إلى لاعب مهمش في بوروسيا دورتموند قبل بلوغه الحادية والعشرين من عمره

قال صامويل إيتو لموقع GOAL عندما سُئل في أكتوبر 2020 عن اللاعب الذي يود أن يراه كأهم صفقة قادمة لبرشلونة: «هناك لاعب شاب يلعب في صفوف [بوروسيا] دورتموند يُدعى يوسوفا موكوكو». "[إنه] يبلغ من العمر 15 عامًا، وهو بالنسبة لي اللاعب الكبير التالي بعد [ليونيل] ميسي. مع تقدم ميسي في السن، يمكننا أن نجهز مستقبل برشلونة بشكل جيد للغاية".

لم يكن موكوكو قد خاض أي مباراة مع فريق دورتموند الأول في تلك المرحلة، لكنه كان بالفعل أحد أشهر اللاعبين الشباب في أوروبا. ويرجع ذلك إلى أنه سجل رصيداً مذهلاً بلغ 141 هدفاً في 88 مباراة مع نادي بوروسيا دورتموند على مستوى الناشئين، ووضع لنفسه أهدافاً عالية للغاية منذ بداية مسيرته الكروية.

قال موكوكو في مقابلة مع Sport BILD عندما كان عمره 13 عامًا فقط: "هدفي هو أن أصبح لاعبًا محترفًا في دورتموند، وأن أفوز بدوري أبطال أوروبا مع بوروسيا، وأن أفوز بالكرة الذهبية". حقق الهدف الأول في اليوم التالي لبلوغه 16 عامًا، وكاد أن يحصل على ميدالية الفائز بدوري أبطال أوروبا في موسم 2023-2024 تحت قيادة إيدين تيرزيتش.

لكن من الإنصاف القول الآن إن موكوكو لن يفوز أبدًا بجائزة الكرة الذهبية. فقد لعب 18 دقيقة فقط في مسيرة دورتموند نحو نهائي دوري أبطال أوروبا قبل موسمين، وقضى موسم 2024-2025 معارًا إلى نادي نيس، بعد أن اعتبره نوري شاهين، خليفة تيرزيتش، لاعبًا زائدًا عن الحاجة.

لم يجد من يُطلق عليه "ميسي الأفريقي" الفداء في الدوري الفرنسي أيضًا، مما لم يترك لدورتموند خيارًا سوى البحث عن مشترٍ دائم. وهنا دخل نادي كوبنهاغن.

أكمل موكوكو انتقاله إلى الفريق الدنماركي في يونيو مقابل 5 ملايين يورو، منهياً ارتباطه الذي دام تسع سنوات مع بوروسيا دورتموند دون توديع لائق للجماهير. السؤال هو: كيف انهارت مسيرته في سيغنال إيدونا بارك بشكل مذهل إلى هذا الحد؟

  • "نحن محظوظون بوجوده"

    كان ظهور موكوكو الأول مع دورتموند حدثاً تاريخياً. فقد أصبح أصغر لاعب يشارك مع النادي في الدوري الألماني عندما أشركه مدرب بوروسيا دورتموند آنذاك، لوسيان فافر، في الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 5-2 على هيرتا برلين في 21 نوفمبر 2020، ليحل محل إرلينغ هالاند.

    قال هالاند بعد صافرة النهاية: "أود أن ألعب إلى جانبه. أعتقد أنه أكبر موهبة في العالم حالياً. عمره 16 عاماً ويوم واحد، وهذا أمر مذهل. أمامه مستقبل مهني عظيم. نحن محظوظون بوجوده معنا".

    وبالفعل، بدا أن موكوكو يمتلك كل شيء: سرعة خاطفة، وتحكم استثنائي، ورباطة جأش، وحس تهديفي فطري.

    يكفي القول إن هالاند سرعان ما حقق أمنيته. حطم المهاجم الكاميروني الأصل رقمين قياسيين آخرين قبل نهاية العام، أولاً كأصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ثم كأصغر هداف في الدوري الألماني. افتتح موكوكو رصيده التهديفي بأسلوب رائع أيضاً، حيث كاد يمزق الشباك ليتعادل مع يونيون برلين بتسديدة لا يمكن إيقافها من اللمسة الأولى بعد تمريرة من رافائيل جويريرو.

    حل تيرزيتش محل فافر على مقاعد البدلاء في ديسمبر وواصل منح موكوكو الفرص، وإن كان ذلك كبديل فقط. بحلول بداية أبريل، كان المراهق قد خاض بالفعل 15 مباراة مع الفريق الأول، لكنه تعرض بعد ذلك لإصابة خطيرة في القدم أثناء مشاركته مع منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً، مما قطع مسيرته الناجحة.

    دور ثانوي

    وتبين أن تلك الإصابة كانت الأولى من بين العديد من الإصابات التي تعرض لها موكوكو. كما أنها حالت دون تركه انطباعًا فوريًا لدى ماركو روز، الذي عُيّن مدربًا جديدًا لدورتموند بعد انتهاء فترة تولي تيرزيتش المنصب مؤقتًا في يونيو 2021.

    استعاد موكوكو لياقته البدنية الكاملة في الوقت المناسب للموسم الجديد، لكن روز كان قد قرر بالفعل اختيار دونييل مالين ليكون المهاجم الاحتياطي خلف هالاند. لم يلعب الشاب سوى 484 دقيقة خلال موسم 2021-22، حيث شارك أساسياً مرة واحدة فقط في الدوري الألماني، ويرجع ذلك جزئياً إلى مشكلة عضلية مستمرة.

    جاءت اللحظة المضيئة الوحيدة عندما سجل موكوكو هدف الفوز ضد هيرتا برلين في الجولة الأخيرة من الموسم، حيث سدد كرة رائعة تجاوزت الحارس وأثارت جنون الجماهير، لكنها تركتهم يتساءلون أيضًا عن سبب عدم مشاركته في المباريات بشكل أكبر.

    حاول روز تهدئة مشجعي دورتموند بعد المباراة، حيث قال للصحفيين: "أعتقد أن موكي غير راضٍ عن الموسم ككل، أو عن وقت لعبه. لطالما قلت إنني أراه موهبة كبيرة. لكنه لا يزال بحاجة إلى تطوير نفسه في بعض الجوانب. إذا حافظ على صحته العام المقبل وواصلنا السير معاً على هذا الطريق، أعتقد أنه سيخطو تلك الخطوات. لقد أثبت ذلك بالفعل كما نعلم، وأظهره مرة أخرى (ضد هيرتا) بعد دخوله من مقاعد البدلاء".

    لقد خطا موكوكو تلك الخطوات بالفعل، لكن ليس تحت قيادة روز، الذي تم إقالته بعد ستة أيام فقط من انتهاء الموسم، بعد أن أنهى دورتموند الموسم متأخراً بثماني نقاط عن البطل بايرن ميونيخ.

    "خطوة كبيرة إلى الأمام"

    أعيد تعيين تيرزيتش مدربًا دائمًا لدورتموند بعد إقالة روز، بينما انتقل هالاند إلى مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو (51 مليون جنيه إسترليني/70 مليون دولار). تم التعاقد مع سيباستيان هالر قادمًا من أياكس لملء الفراغ الذي خلفه هالاند، لكن تم تشخيص إصابة لاعب كوت ديفوار الدولي بسرطان الخصية خلال فترة الإعداد للموسم، مما ترك تيرزيتش بدون مهاجم صريح.

    ومما زاد الطين بلة، تعرض المهاجم كريم أدييمي (20 عامًا)، وهو لاعب آخر تم التعاقد معه في الصيف، لإصابة في إصبع قدمه في بداية موسم 2022-23. فتح ذلك الباب أمام موكوكو لدعم المهاجم الأساسي مالين، واستغل نجم الأكاديمية هذه الفرصة بكلتا يديه.

    سجل موكوكو 10 أهداف في أول 12 مباراة لدورتموند في الدوري الألماني، بما في ذلك هدف رائع في التعادل 2-2 ضد بايرن ميونيخ. وأدى هذا الهدف إلى عودة رائعة لفريق بوروسيا دورتموند، وجعل موكوكو أصغر لاعب يسجل هدفاً في مباراة "الكلاسيكو" على الإطلاق، حيث كان عمره 17 عاماً و322 يوماً فقط.

    كما سجل ثنائية في الفوز 3-0 على أرضه أمام بوخوم، ليصبح بذلك أصغر لاعب يصل إلى 10 أهداف في الدوري الألماني، وأشاد تيرزيتش لاحقًا بالمراهق لاتخاذه "خطوة كبيرة إلى الأمام". واتفق مدرب ألمانيا آنذاك هانسي فليك مع هذا التقييم، حيث ضم موكوكو إلى تشكيلته لبطولة كأس العالم في منتصف الموسم في قطر.

    وتبين أن البطولة كانت كارثية لألمانيا، التي خرجت من دور المجموعات بعد هزيمة مفاجئة أمام اليابان. وتعرض فليك لانتقادات لعدم إشراكه لموكوكو حتى الدقيقة 90 من تلك المباراة، لكنها كانت مع ذلك لحظة تاريخية للمهاجم حيث حطم الرقم القياسي لأصغر لاعب ألماني يشارك في كأس العالم على الإطلاق.

    خطوتان إلى الوراء

    لسوء الحظ، جاءت «الخطوة الكبيرة إلى الأمام» التي خطاها موكوكو مع ناديه ومنتخب بلاده، لتتبعها خطوتان إلى الوراء. فقد توقف تسجيل الأهداف بعد عودته إلى دورتموند، وبحلول أواخر يناير، كان قد فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للمدرب تيرزيتش.

    ثم تعرض موكوكو لتمزق في أربطة الكاحل خلال الفوز 2-0 خارج أرضه على فيردر بريمن، وقضى الأسابيع الستة التالية في غرفة العلاج. عاد في بداية أبريل، ولكن بشكل عجائبي، عاد هالر أيضًا، واضطر موكوكو إلى الاكتفاء بدور البديل لبقية الموسم.

    وبصرف النظر عن هدف الفوز الحاسم ضد يونيون برلين، كانت تلك فترة أخرى محبطة لموكوكو. ولم تكن هناك ميدالية الفوز بالدوري الألماني لتخفيف الصدمة، حيث منح دورتموند اللقب لبايرن ميونيخ بعد انهيار مفاجئ في الجولة الأخيرة ضد ماينز.

    لكن المزيد من المعاناة انتظر موكوكو بعد انضمامه إلى معسكر منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً استعداداً لبطولة أوروبا 2023. تعرض لإساءات عنصرية بذيئة بعد أن أضاع ركلة جزاء في اللحظة الأخيرة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام إسرائيل في الجولة الأولى، ثم غاب عن الملاعب بسبب إصابة عضلية، لتنتهي ألمانيا في المركز الأخير بالمجموعة C بعد هزيمتين أمام التشيك وإنجلترا.

    الجسور التي تم قطعها

    كان اسم موكوكو قد ارتبط بأندية مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي قبيل انطلاق كأس العالم، لذا حرص دورتموند على تجديد عقده لمدة عامين في يناير. لكن مع بداية موسم 2023-2024، أفادت التقارير أن العملاق الألماني قرر أنه لم يعد لاعباً لا يمكن بيعه.

    كان ذلك جزئياً بسبب تراجع مستوى موكوكو، ولكن أيضاً بسبب انضمام المهاجم البارع نيكلاس فولكروغ من فيردر بريمن في الصيف. احتفظ دورتموند بموكوكو، لكنه أصبح المهاجم الثالث بعد فولكروغ ومالين، في حين أبعدت إصابات الركبة المستمرة هالر عن الصورة بشكل شبه كامل.

    سجل موكوكو هدفاً واحداً كل 126 دقيقة في 27 مباراة خاضها خلال الموسم، لكنه لم يبدأ سوى ست مباريات منها. لأي سبب كان، فقد موكوكو ثقة تيرزيتش، على الرغم من تراجع دورتموند إلى المركز الخامس في الدوري الألماني، وأثيرت تساؤلات جدية حول مستقبله.

    قال وكيل أعمال موكوكو، باتريك ويليامز، في مقابلة غير موفقة مع خبير الانتقالات فابريزيو رومانو في صيف 2024: "يوسوفا لديه إمكانات هائلة، لكنه للأسف لم يستطع إظهارها الموسم الماضي. وُعد بالكثير قبل توقيعه، لكن ذلك لم يتحقق". "كان دائمًا مهتمًا فقط باللعب وتطوير مستواه - وليس بأي شيء آخر كما زعمت التقارير الإعلامية دائمًا. ليس سراً أن هناك ما يكفي من الأندية التي تؤمن بقدرات يوسوفا وتريده في صفوفها. نحن الآن نستطلع الاهتمام من إنجلترا وإسبانيا وفرنسا".

    من المفهوم أن دورتموند كان غاضبًا من التعليقات العلنية لوكيل موكوكو، ولم يتردد في تلبية رغبته. في تلك اللحظة، قطع موكوكو كل صلاته بنادي طفولته، الذي أرسله على سبيل الإعارة إلى نيس لمدة موسم 2024-25.

    "بداية جديدة تمامًا"

    تضمنت الاتفاقية مع نادي نيس خيار شراء بقيمة 18 مليون يورو (15 مليون جنيه إسترليني/21 مليون دولار)، لكن موكوكو لم يسجل سوى هدفين في 22 مباراة خاضها مع الفريق الذي يلعب في الدوري الفرنسي، لذا لم يكن مفاجئاً أن يقرر النادي عدم تفعيل هذا البند. غاب اللاعب المعار من دورتموند عن جميع مباريات نيس الـ14 الأخيرة في الدوري، واعترف المدرب فرانك هايز في مارس بأنه لم يبذل ما يكفي من الجهد ليفرض نفسه في التشكيلة الأساسية.

    وقال هايز للصحفيين: "إنه يتدرب جيدًا، لكن الأمر ليس سهلاً. لدينا ستة أو سبعة أو ثمانية لاعبين في الهجوم". "إذا لم يتمكنوا من إظهار قدراتهم، والتسجيل، وتقديم التمريرات الحاسمة... عليّ اتخاذ قرارات، ولا يمكنني الاستمرار في إشراك اللاعبين مرارًا وتكرارًا". والحقيقة المحزنة هي أن موكوكو فقد الجرأة التي جعلت مشاهدته مثيرة للغاية في بداية مسيرته مع دورتموند.

    عاد إلى سيغنال إيدونا بارك في يونيو، لكن فقط حتى يتمكن مسؤولو بوروسيا دورتموند من ترتيب رحيله بشكل نهائي. المشكلة هي أن قيمة موكوكو كانت أقل من أي وقت مضى. لم يكن من المرجح أبدًا أن تتاح له فرصة أخرى في إحدى الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، ولذلك وافق دورتموند على عرض كوبنهاغن فورًا عندما قدموا عرضهم المخفض.

    سادت أجواء من الحزن عندما تم الكشف رسمياً عن موكوكو من قبل بطل الدوري الدنماركي الممتاز الصيف الماضي. كما انتاب اللاعب الدولي الألماني مشاعر مختلطة، كما اعترف في مقابلة خروجه مع الموقع الرسمي لدورتموند.

    وقال: "هناك قلبان ينبضان في صدري الآن. ليس من السهل أن أودع ناديًا مثل بوروسيا دورتموند، لأن هذا النادي وزملائي والمدربين وطاقم الدعم والمشجعين الرائعين سيظلون دائمًا يعنيون لي الكثير". "من ناحية أخرى، بعد عام صعب في فرنسا، حان الوقت لبدء صفحة جديدة تمامًا في مكان جديد – بتفاؤل وطموح هائل. يوفر لي نادي كوبنهاغن كل الفرص للقيام بذلك. أود أن أشكر عائلة بوروسيا دورتموند بأكملها؛ سأظل دائمًا مشجعًا وأتمنى أن أراكم مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا".

    لم يتم الاسترداد بعد

    لا يزال موكوكو في الحادية والعشرين من عمره، ومن الناحية النظرية، من الممكن أن يجد في نهاية المطاف طريقًا للعودة إلى القمة. فقد فقد ثقته بنفسه تمامًا خلال العامين الماضيين، وبدا أن كوبنهاغن مكان مناسب كغيره لاستعادة ثقته.

    لكن لسوء الحظ، كان موسمه الأول في الدنمارك مخيباً للآمال بشكل كبير. على الرغم من أنه سجل 11 هدفاً في 35 مباراة في جميع المسابقات مع كوبنهاغن حتى الآن، وهو رقم محترم إلى حد ما، إلا أن ستة منها جاءت في كأس الدنمارك.

    كان موكوكو غير فعال إلى حد كبير في الدوري الدنماركي، حيث سجل أربعة أهداف فقط وصنع هدفاً واحداً، بينما فشل في تسجيل أي مساهمة تهديفية في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. والأمر الأكثر إحراجاً هو أن خريج أكاديمية دورتموند لم يتمكن بعد من ترسيخ مكانه في التشكيلة الأساسية لجاكوب نيستروب. 

    وقد وصل إلى أدنى مستوياته في الهزيمة المفاجئة لكوبنهاغن بنتيجة 2-0 أمام قاراباغ في دوري أبطال أوروبا، حيث تم استبداله في الشوط الأول بعد أن سجل 10 لمسات و3 تمريرات دقيقة فقط. "أنا أكبر ناقد لنفسي. أعلم أن هذا ليس مستواي. لم يكن يومي ببساطة. كنت سأستبدل نفسي"، اعترف موكوكو بعد المباراة.

    وعندما سُئل عن صعوباته في الدوري المحلي، أجاب المهاجم: "ربما توقع الجميع أن أذهب إلى الدنمارك وأكتسح الدوري، لكنني لم ألعب 90 دقيقة تقريبًا على مدار عامين. ثم فجأة أصبح اللعب كل ثلاثة أيام تحديًا حقيقيًا". على الرغم من أن هذا العذر كان له وزنه في أكتوبر، إلا أنه بالتأكيد لم يعد كذلك بعد مرور ستة أشهر.

    هناك الآن احتمال قوي ألا نرى موكوكو يطلق العنان لإمكاناته الكاملة أبدًا، وهو أمر مؤسف للغاية ليس فقط لألمانيا، بل للكرة ككل. يبدو أنه ببساطة لا يمتلك العقلية التي تتناسب مع قدراته التي لا يمكن إنكارها.

