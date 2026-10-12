إخلاص الأجانب للمملكة السعودية يتجلى أمام نيفتشي .. لكن وضع النصر يثير الشفقة قبل كلاسيكو الأهلي وأنجي بوستيكوجلو ورّط لاعبيه!

حصد النصر السعودي أول ثلاث نقاط في مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، بعد الهزيمة الثقيلة في الجولة الأولى أمام العين الإماراتي.

العالمي حقق الفوز يوم الإثنين، أمام نيفتشي الأوزبكي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالنخبة الآسيوية.

ثلاثية النصر سجلها أنجليو وكريستيانو رونالدو وأنفار جوفوروف "بالخطأ في مرماه" في الدقائق 33، 42 و78، فيما أحرز الفريق الأوزبكي هدفه الوحيد في الدقيقة 51 عن طريق أليشر أوديلوف.

بهذه النتيجة، ارتقى العالمي للمركز الثامن في جدول ترتيب دروي الغرب برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع نيفتشي؛ صاحب المركز السابع، لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة النصر ونيفتشي، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



