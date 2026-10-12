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زهيرة عادل

إخلاص الأجانب للمملكة السعودية يتجلى أمام نيفتشي .. لكن وضع النصر يثير الشفقة قبل كلاسيكو الأهلي وأنجي بوستيكوجلو ورّط لاعبيه!

فقرات ومقالات
النصر ضد نيفتشي
النصر
نيفتشي
دوري أبطال آسيا النخبة
محمد سيماكان
كينجسلي كومان
أنجي بوستيكوجلو
الأهلي ضد النصر
الأهلي
دوري روشن السعودي

أبرز ملامح انتصار النصر أمام نيفتشي 3-1..

حصد النصر السعودي أول ثلاث نقاط في مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، بعد الهزيمة الثقيلة في الجولة الأولى أمام العين الإماراتي.

العالمي حقق الفوز يوم الإثنين، أمام نيفتشي الأوزبكي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالنخبة الآسيوية.

ثلاثية النصر سجلها أنجليو وكريستيانو رونالدو وأنفار جوفوروف "بالخطأ في مرماه" في الدقائق 33، 42 و78، فيما أحرز الفريق الأوزبكي هدفه الوحيد في الدقيقة 51 عن طريق أليشر أوديلوف.

بهذه النتيجة، ارتقى العالمي للمركز الثامن في جدول ترتيب دروي الغرب برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع نيفتشي؛ صاحب المركز السابع، لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة النصر ونيفتشي، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • إخلاص الأجانب للسعودية .. تحية أنجيلو العسكرية

    البداية مع لفتات الوفاء التي يحرص اللاعبون الأجانب في السعودية على تقديمها، في ظل الهجمات العسكرية التي تتعرض لها عدة مدن بالمملكة من قِبل جماعة الحوثيين اليمنية.

    تلك الهجمات انعكست على مواجهة النصر ونيفتشي، التي أقيمت على استاد الأول بارك في العاصمة السعودية "الرياض"، حيث تسببت في تأجيلها لمدة ساعة كاملة عن الموعد المحدد مسبقًا، في ظل تعرض مطار الملك خالد الدولي، لهجمة مفاجئة.

    من جانبه، بدأ الجمهور في المدرجات الوفاء بالهتاف للمملكة قبل اللقاء وإبانه، لكن الجناح البرازيلي أنجيلو كذلك لم يمر عليه ما حدث مرور الكرام..

    بعدما سجل البرازيلي الهدف الأول للنصر في شباك نيفتشي، حرص على الاحتفال بتقديم "التحية العسكرية" لرجالات المملكة، دعمًا لقوات الأمن والجيش السعوديين، في ظل الظروف الطارئة الحالية.



  • النصر "هزيل" في آسيا

    تتذكر الرباعية التي استقبلتها شباك النصر أمام العين في الجولة الأولى من النخبة الآسيوية 2026-27، في منتصف سبتمبر الماضي؟ .. نكاد نجزم أنها كادت لتتكرر لو أن منافس الليلة كان أقوى بعض الشيء من نيفتشي!

    ربما أراد لاعبو العالمي الانتصار بأقل مجهود ممكن من الناحية الهجومية وفي وسط الملعب، وهذا مفهوم في ظل فارق الإمكانات مع الفريق الأوزبكي والاستعداد لمباراة مهمة في دوري روشن أمام الأهلي بعد أيام قليلة، لكن ماذا عن الأخطاء الدفاعية الساذجة؟

    هذا العيب يلازم النصر تحت قيادة المدرب الاسترالي أنجي بوستيكوجلو، وكونه يظهر بشكل جلي أمام فريق ضعيف كنيفتشي، فالإحباط يكون أكبر.

    ربما ما ساهم في بروز هذا العيب الليلة هي ثنائية سامو كوستا وأنجيلو في وسط الملعب، في ظل عجز كليهما على أداء أدوار دفاعية، لكن خط الظهر بالكامل غير معفي من المهمة أيضًا، خاصةً نواف بوشل، الذي أهدى الخصم هدفًا.



  • بوستيكوجلو .. تورط أم ورّط نجوم النصر؟!

    هذا السؤال يطرح نفسه بقوة حاليًا.. فالبعض كان يظن أن المدرب الاسترالي سيدخل مواجهة نيفتشي ببعض اللاعبين البدلاء، لإراحة الأساسيين قبل مواجهة الأهلي تجنبًا للإصابات، بعد غدٍ الخميس، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2026-27، لكن الاسترالي خالف التوقعات ونزل بالكتيبة الأساسية.

    ربما كانت الخطة هي إنهاء المباراة مبكرًا بحصيلة تهديفية مطمئنة، ثم الدفع بالبدلاء في الشوط الثاني، لكن تعطيل المباراة لمدة ساعة كاملة في البداية ربما أثر على حالة الفريق البدنية والفنية.

    والمفاجأة أن نيفتشي أحرج العالمي في النصف الثاني من المباراة، وكان قريبًا من إحراز أكثر من هدف، على أقل تقدير كاد يخرج متعادلًا.

    هذا ربما أربك حسابات بوستيكوجلو، فلم يعد هناك مجالًا لدخول البدلاء، والأدهى تعرض النجمين كينجسلي كومان ومحمد سيماكان لإصابات، حالت دون استكمالهما للمباراة، ليتعقد الموقف قبل كلاسيكو الأهلي!


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  • النصر يعاني قبل كلاسيكو الأهلي

    استمرارًا مع الحديث عن ورطة النصر، فإن الأمر لم يتوقف عند سوء فني وإصابات لاعبين قبل كلاسيكو الأهلي المقرر له بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي..

    العالمي يواجه أزمة إلغاء الرحلات الجوية من وإلى الرياض في الأيام الحالية، في ظل الهجمات العسكرية الحوثية على العاصمة السعودية .. ما يعني أنه لا مجال لنقل لاعبي النصر جوًا من الرياض إلى جدة، لخوض الكلاسيكو.

    بحسب الإعلامي الرياضي وليد الفراج فإن النصر تقدم بطلب لرابطة الدوري السعودي للمحترفين بتأجيل كلاسيكو الأهلي، نظرًا للظروف الحالية، وفي انتظار الرد.

    لكن إن رُفض طلب النصر فمن المحتمل أن يخوض اللاعبون رحلة برية؛ مدتها 11 ساعة من الرياض إلى جدة، لخوض الكلاسيكو، وهذا يعني أنهم معرضون لخطر الإجهاد بنسبة كبيرة.

    الحل الثاني بحسب الفراج، أنه ربما تنتقل بعثة النصر من الرياض إلى القصيم برًا، ومنها جوًا إلى جدة.



    لكن في كل الأحوال، على جمهور النصر ألا ينتظر الكثير من فريقه حال إقامة كلاسيكو الأهلي في موعده، عطفًا على ما شاهدناه أمام نيفتشي، بجانب ظروف الرحلة نفسها، وإن كان للكلاسيكو حسابات أخرى!


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