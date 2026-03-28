فان مارفيك أخبركم بالحقيقة منذ سنوات .. الكارثة التي نفاها مانشيني تهدد رينارد وتضعه على حافة الرحيل!

المدرب الهولندي المخضرم بيرت فان مارفيك، قام بتدريب السعودية في الفترة من سبتمبر 2015 وحتى سبتمبر 2017، وقاد الأخضر في 17 مباراة قبل رحيله عن تدريب الفريق.

نتائج الهولندي مع السعودية لم تكن سيئة، صاحب الـ73 سنة قاد الأخضر للتأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018، وقدم نتائج مميزة بالفوز في 11 مباراة والتعادل في 3 مواجهات والخسارة 3 مرات.

ورغم أن الفريق كان يستعد للذهاب إلى المونديال معه، إلا أنه رحل عن منصبه، وقال وقتها تصريحه الشهير عقب الفشل في تجديد عقده بعد انتهاء التصفيات:"أنهيت من المفاوضات لأنه بدا لي أن النجاح له الكثير من الآباء".

وأضاف:"كان هناك العديد من الأشخاص الذين أرادوا التدخل في شؤون المنتخب عقب إنجاز التأهل، وهذا أمر غير مقبول أبدًا، ما يؤسفني هو إصرار اللاعبين على تواجدي معهم في كأس العالم، اتصلوا بي بكل الطرق لإقناعي بالبقاء، ولكني رفضت".

وتابع:"هدفي كان الذهاب لكأس العالم، لأنه السبب الرئيسي لقبولي مهمة تدريب السعودية قبل عامين، لن أسمح لأي شخص أن يعلمني كيف أؤدي عملي".

وعن التدخل في اختياراته قال في وقت لاحق:"بعد أن غادرت المنتخب السعودي بعد شهرين تم الاتصال بي لمتابعة عملي، واشترطت العمل مع المجموعة التي أريدها وبالطريقة التي أفضلها، لم يوافقوا على طلبي لذلك رفضت العمل معهم".

عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي وقتها، رد على مارفيك قائلًا على قناة "إم بي سي أكشن":"رحل بسرعة بعد مباراة اليابان ورفض الخوض في نقاش تجديد عقده، تواصلنا معه هاتفيًا، لكنه أصر على أن يكون حضوره في السعودية مقتصر على المعسكرات فقط.

وأوضح:"هذا لا يتناسب مع خططنا وطموحاتنا المستقبلية، خاصة وأننا ننتظر الظهور بشكل جيد للمنتخب في مونديال روسيا ومارفيك يمثل تهديدًا لهذا الهدف، المرحلة القادمة لا تقبل أنصاف الحلول، الدولة لديها مشروعات واضحة والتدريب عن بُعد لا يناسبنا".



