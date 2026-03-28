علي سمير

فان مارفيك أخبركم بالحقيقة منذ سنوات .. الكارثة التي نفاها مانشيني تهدد رينارد وتضعه على حافة الرحيل!

المطالب تتصاعد برحيل الفرنسي بعد الخسارة من مصر

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة .. المنتخب السعودي ليس بخير، والفريق لم يتحسن بعد رحيل روبرتو مانشيني وعودة الفرنسي هيرفي رينارد بدلًا منه.

الفريق تأهل بصعوبة إلى كأس العالم 2026 من خلال الملحق الآسيوي، وتعرض لهزيمة صادمة أمام مصر أمس، الجمعة، في إطار الاستعدادات للمونديال المقام في أمريكا الشمالية.

4 مصر و 0 للسعودية، نعم كانت هذه النتيجة بعد صافرة النهاية وسط ذهول لدى مشجعي الأخضر في جدة، لتظهر علامات الاستفهام والتعجب والدهشة، من الفوضى التي اتسم بها مستوى الفريق.

"رينارد بلا أفكار، مدرب ضعيف، أسلوبه غير واضح"، كلها أشياء تم تداولها، مع سبب آخر يخرج للنور مع كل هزيمة أو تعثر، وهو تدخل المسؤولين في الاتحاد السعودي باختيار اللاعبين!

    مانشيني نفاها

    الإيطالي الحاصل على لقب اليورو مع منتخب بلاده كمدرب مر بتجربة كارثية مع المنتخب السعودي، حيث لعب 18 مباراة فاز في 7 وخسر 6 وتعادل 5 مرات، وهو رقم لا يليق بتاريخ الأخضر وإمكانياته بل المدرب نفسه.

    روبرتو مانشيني رحل في أكتوبر 2024، وسط اتهامات للمسؤولين داخل الاتحاد السعودي، بمحاولة التدخل في اختيارات الإيطالي، وبالتحديد فيما يخص لاعبي الهلال للاعتماد عليهم أكثر من أي فريق آخر.

    ومن جانبه قرر مدرب السد القطري الحالي الرد على هذا الأمر في ديسمبر 2024 قائلًا:"يجب على وسائل الإعلام التركيز بشكل أكبر على فرقها بدلًا من نشر الشائعات المختلفة عني والفريق الذي قمت بتدريبه".

    وأضاف:"طوال مشواري مع المنتخب السعودي، لم يتدخل أحد في خياراتي للاعبين، وأشعر بسعادة كبيرة تجاه التجربة التي قضيتها هناك ولا توجد أي مشاكل".

    وجاء ذلك من خلال تغريدة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لينفي التهمة عن مجلس إدارة ياسل المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

    من ذاكرة التاريخ .. مارفيك كشف الحقيقة

    المدرب الهولندي المخضرم بيرت فان مارفيك، قام بتدريب السعودية في الفترة من سبتمبر 2015 وحتى سبتمبر 2017، وقاد الأخضر في 17 مباراة قبل رحيله عن تدريب الفريق.

    نتائج الهولندي مع السعودية لم تكن سيئة، صاحب الـ73 سنة قاد الأخضر للتأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018، وقدم نتائج مميزة بالفوز في 11 مباراة والتعادل في 3 مواجهات والخسارة 3 مرات.

    ورغم أن الفريق كان يستعد للذهاب إلى المونديال معه، إلا أنه رحل عن منصبه، وقال وقتها تصريحه الشهير عقب الفشل في تجديد عقده بعد انتهاء التصفيات:"أنهيت من المفاوضات لأنه بدا لي أن النجاح له الكثير من الآباء".

    وأضاف:"كان هناك العديد من الأشخاص الذين أرادوا التدخل في شؤون المنتخب عقب إنجاز التأهل، وهذا أمر غير مقبول أبدًا، ما يؤسفني هو إصرار اللاعبين على تواجدي معهم في كأس العالم، اتصلوا بي بكل الطرق لإقناعي بالبقاء، ولكني رفضت".

    وتابع:"هدفي كان الذهاب لكأس العالم، لأنه السبب الرئيسي لقبولي مهمة تدريب السعودية قبل عامين، لن أسمح لأي شخص أن يعلمني كيف أؤدي عملي".

    وعن التدخل في اختياراته قال في وقت لاحق:"بعد أن غادرت المنتخب السعودي بعد شهرين تم الاتصال بي لمتابعة عملي، واشترطت العمل مع المجموعة التي أريدها وبالطريقة التي أفضلها، لم يوافقوا على طلبي لذلك رفضت العمل معهم".

    عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي وقتها، رد على مارفيك قائلًا على قناة "إم بي سي أكشن":"رحل بسرعة بعد مباراة اليابان ورفض الخوض في نقاش تجديد عقده، تواصلنا معه هاتفيًا، لكنه أصر على أن يكون حضوره في السعودية مقتصر على المعسكرات فقط.

    وأوضح:"هذا لا يتناسب مع خططنا وطموحاتنا المستقبلية، خاصة وأننا ننتظر الظهور بشكل جيد للمنتخب في مونديال روسيا ومارفيك يمثل تهديدًا لهذا الهدف، المرحلة القادمة لا تقبل أنصاف الحلول، الدولة لديها مشروعات واضحة والتدريب عن بُعد لا يناسبنا".


    ماذا عن رينارد؟

    المدرب الفرنسي معروف بصرامته وشخصيته القوية، ومع ذلك ظهرت تكهنات واتهامات حول ضغط الاتحاد السعودي عليه لاختيار لاعبين بعينهم وبالتحديد من الهلال لأسباب تسويقية وجماهيرية، وتجاهل آخرين أفضل منهم رغم جودتهم.

    وخلال تجربته الأولى مع الأخضر قبل كأس العالم 2022 في قطر، تواجد رينارد في حقبة تم خلالها اتهام أندية مثل الهلال والنصر باستغلال نفوذها داخل الاتحاد السعودي، من أجل التأثير على اختيارات الفرنسي، وبالتحديد الزعيم الذي تواجدت مجموعة كبيرة منه في القوام الأساسي.

    ولكن الصورة التي قدمتها السعودية في مونديال قطر، والفوز التاريخي على الأرجنتين 2/1، جعل الأصوات تنخفض تمامًا من الاتهامات بالمجاملة إلى الإشادة بمستوى الفريق رغم الخروج من دور المجموعات.

    والآن ومع انخفاض مستوى السعودية تحت قيادة رينارد نفسه بعد عودته لقيادة الأخضر، يتعرض الفرنسي لحملة شرسة من الهجوم مثلما حدث مع مانشيني، ليعود الحديث عن التدخل في اختياراته مرة أخرى.

    الحديث ظهر أيضًا عن وجود جلسات معه للاستفسار عن اللاعبين المستبعدين والمختارين للانضمام لقائمته، وهو يختلف نوعًا ما عن أزمة مانشيني والاتهامات بالتدخل الصريح.

    قصة المجاملات أصبحت ملازمة لرينارد، وتتصاعد بشكل مستمر خاصة لنواف العقيدي، أو بعض اللاعبين المنتقلين لصفوف الهلال.

    رينارد نفى الأمر أكثر من مرة، وتحدث عن معايير اختياره لأي لاعب، مثل مستواه ومهامه داخل الملعب، وحصوله على الدقائق الكافية مع فريقه، ولكن يعود الجدل مرة أخرى حول قصة التدخلات التي أعلنها مارفيك وتحدث عنها بشكل صحيح.

    وأي كان ما يحدث، المجاملات التي قام بها رينارد "إن وجدت" ستجعله يدفع ثمنها، لأنه يتعرض لحملة قوية الآن للمطالبة برحيله قبل كأس العالم، والاستعانة بمدرب آخر من داخل دوري روشن.

    ومهما كان السبب أو التفاصيل وراء كارثة الرباعية الودية أمام مصر، على رينارد الاستفاقة وتحسين الصورة حتى لا يرحل من الباب الخلفي عن المنتخب السعودي سواء قبل المونديال أو بعده!

