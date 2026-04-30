ومن المقرر أن يغادر «الملك المصري» ليفربول كلاعب حر هذا الصيف، لكن يبدو أن وجهته التالية ستكون تركيا بدلاً من الشرق الأوسط.
سيرفض السعودية من أجله .. عرض تركي يغري محمد صلاح ويضمن له البقاء ضمن قائمة "الأعلى أجرًا في العالم"
فنربخشه يظهر كمرشح مفاجئ لضم صلاح
في تطور لم يتوقعه الكثيرون، أفادت التقارير أن نادي فنربخشه التركي العملاق قد وضع نفسه في مقدمة المرشحين لضم صلاح. ورغم أن أسطورة ليفربول ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز على مدار عدة مواسم، تشير التقارير الواردة من تركيا إلى أنه ليس مستعدًا لترك كرة القدم الأوروبية في الوقت الحالي.
ووفقًا لموقع "A Spor"، عقد مسؤولو فنربخشه بالفعل اجتماعين مع ممثلي صلاح لمناقشة صفقة محتملة.
من المقرر أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا ملعب أنفيلد هذا الصيف بعد مسيرة أسطورية استمرت تسع سنوات. وعلى الرغم من أنه مدد عقده في البداية حتى عام 2027، وافق النادي على السماح له بالرحيل في صفقة انتقال مجانية كجزء من وداع متبادل.
يُقال إن فنربخشه على دراية بالمتطلبات المالية اللازمة لضمان التعاقد مع الجناح، حيث يُقال إن صلاح يسعى للحصول على راتب يبلغ حوالي 333 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً - وهو رقم من شأنه أن يبقيه ضمن أعلى اللاعبين أجراً في عالم كرة القدم.
- Getty Images Sport
التواصل مع الوجوه المألوفة
وإذا ما انتقل صلاح بالفعل إلى إسطنبول، فسوف يجد غرفة ملابس مليئة بالمواهب المتميزة ومنافسين سابقين له في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد أظهر نادي فنربخشه نشاطًا كبيرًا في سوق الانتقالات، حيث استقطب مؤخرًا حارس مرمى مانشستر سيتي السابق إيدرسون، بالإضافة إلى لاعب الوسط الفائز بكأس العالم نجولو كانتي.
يبدو أن إغراء البقاء في بيئة أوروبية تنافسية يمثل عاملاً رئيسياً بالنسبة للاعب المصري. وفي حين يُقال إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) ينظر إلى صلاح على أنه التعاقد الأبرز الذي سيخلف كريستيانو رونالدو كوجه للدوري، إلا أن معسكر صلاح ظل صامتاً.
الفرق الأوروبية الكبرى ودوري كرة القدم الأمريكي (MLS) لا تزال مهتمة
فنربخشه ليس النادي الوحيد الذي يراقب الوضع، حيث أكد مدير المنتخب المصري إبراهيم حسن أن أندية عملاقة مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ تدخل أيضًا في الصورة. وقد حث حسن نجمه علنًا على تجنب الانتقال بعيدًا عن المستوى الرفيع لكرة القدم.
وقال حسن لقناة "ON Sport": "شخصيًا، أفضّل أن يبقى في أوروبا. لقد سمعت عن عروض من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وأندية إيطالية".
كما حذر مدير المنتخب المصري من الانتقال إلى دوري كرة القدم الأمريكي، حيث أعرب نادي نيويورك سيتي عن اهتمامه به علنًا.
وأضاف حسن: "الانتقال إلى دوري كرة القدم الأمريكي؟ سيكون بعيدًا جدًا عن الأضواء. لن تتذكره أكثر مما أتذكر ليونيل ميسي الآن. أنا لا أشاهده حتى".
- Getty Images Sport
يظل الوداع في أنفيلد هو الأولوية
قبل أن يتم إتمام أي صفقة انتقال، يركز صلاح على ترك بصمة أخيرة مع ليفربول. وقد أثارت إصابة في أوتار الركبة تعرض لها مؤخرًا خلال الفوز 3-1 على كريستال بالاس مخاوف من أنه ربما يكون قد خاض بالفعل آخر مباراة له مع «الريدز». ومع ذلك، من المتوقع أن يعود المهاجم قبل نهاية الموسم ليودع جماهير أنفيلد كما يجب.