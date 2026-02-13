Getty Images Sport
ترجمه
السعودية "لم تكن ما كنت أبحث عنه" - أيمريك لابورت يشرح رحيله الدرامي في اللحظة الأخيرة عن نادي النصر، بينما يشرح مدافع نادي أتلتيك كلوب سبب رفضه عرض مرسيليا
النضال السعودي والخروج من الشرق الأوسط
قضى المدافع البالغ من العمر 31 عامًا خمس سنوات حافلة بالبطولات في مانشستر سيتي قبل أن يتوجه إلى الشرق الأوسط في عام 2023. ومع ذلك، على الرغم من بريق وروعة اللعب إلى جانب لاعبين من أمثال كريستيانو رونالدو، أدرك المدافع في وقت مبكر أن البيئة لم تكن مناسبة تمامًا. وفي حديثه عن رحيله، اعترف لابورت أنه حتى خلال عامه الأول، كان قد أعرب عن نيته في العودة إلى سان ماميس كهدفه الأساسي.
أدى تركيز النصر على المكاسب المالية إلى تعقيد المفاوضات، كما أدى خطأ في الأوراق في اللحظة الأخيرة من جانب الجانب السعودي إلى إلغاء الصفقة في البداية في يوم الموعد النهائي، مما تطلب تقديم استئناف إلى الفيفا لتمرير الصفقة في النهاية، مما أدى إلى ارتياح لابورت.
وقال لـ RMC Sport: "لم أقل هذا من قبل، لكن منذ السنة الأولى في السعودية أدركت أن هذا ليس ما كنت أبحث عنه". "تحدثت مع النادي عن هذا الأمر منذ السنة الأولى، وطلبوا مني التحلي بالصبر. بقي الوضع على ما هو عليه، واجهت بعض المشاكل هناك، لم تكن خطيرة، لكننا لم نكن نعرف كيف نتعامل معها. قررنا عدم الاستمرار للعام الثالث. كان هناك أيضًا الجانب العائلي الذي كان مهمًا بالنسبة لي".
رفض عروض مرسيليا
Before his emotional homecoming to Bilbao was finalised, Laporte was a man in high demand. Ligue 1 side Marseille were among the clubs heavily linked with his signature as they looked to bolster their backline. Laporte confirmed that the interest from the French giants was concrete, but his heart was already set on a different destination.
“There was an approach, yes. There was interest, not only from Marseille but also from other clubs," Laporte stated. He emphasised that the decision to snub other European powerhouses was driven by a need to be closer to his family and his father. "There was the idea of
getting closer to home, to my father, my family. I was determined to return to my roots. That's what made me come back to Bilbao."
عودة أحلام إلى سان ماميس
انتهت هذه القصة بنهاية سعيدة عندما وافقت الفيفا رسمياً على أوراق انتقاله، مما سمح له بتوقيع عقد مدته ثلاث سنوات حتى عام 2028. استلم لابورت القميص رقم 14، وعاد إلى النادي الذي لعب فيه 222 مباراة قبل انتقاله المثير للانتباه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2018.
لم يخف المدافع مشاعره تجاه الانتقال، قائلاً إن العودة كانت "كل ما أردته". على الرغم من التضحيات المالية المطلوبة لتسهيل انفصاله عن النصر، لا يزال لابورت مصراً على أن المكافآت الروحية والعاطفية للعب أمام جماهير أتلتيك تفوق بكثير أي خسارة مالية.
الأنظار تتجه نحو جائزة كأس العالم
بالإضافة إلى الجانب العاطفي لهذه الخطوة، هناك هدف رياضي واضح بالنسبة للابورت. من خلال العودة إلى إحدى الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، يأمل في ترسيخ مكانته في تشكيلة المنتخب الإسباني. يعتبر اللعب المنتظم في الدوري الإسباني على مستوى عالٍ هو الإعداد المثالي لكأس العالم 2026 القادمة.
كشف لابورت أنه ظل على اتصال مستمر مع مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، الذي دعم قراره بالعودة إلى بلباو. بعد 16 مباراة خاضها هذا الموسم، يستعيد المدافع بسرعة إيقاعه. في حين أن مشاكل التسجيل أثرت في البداية على أهليته للعب في أوروبا، يظل تركيز لابورت منصبًا على مساعدة نادي طفولته على الازدهار مع ضمان بقائه في ذروة قوته مع منتخب إسبانيا.
