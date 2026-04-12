"كأنه لم يعمل في السعودية قط" .. جورج جيسوس يخطف الأنظار برد فعله تجاه مجموعة من جمهور النصر

لفتة جيسوس مع جمهور النصر، دفعت الإعلامي الرياضي خالد البدر للمقارنة بين حالته في العالمي وتلك التي كانت في فترتي عمله مع الهلال، مؤكدًا أن أصبح متزنًا بعد فترة توتر واحتقان.

وقال البدر، في تصريحاته لبرنامج "نبض طويق": "اللقطة دفعتني للاستغراب، جيسوس صاحب سيرة ذاتية عظيمة ومدرب كبير وذو إنجازات كبيرة، لكن مع النصر يظهر كأنه لم يدرب أحد من قبل ولم يعمل في الدوري السعودي من قبل".

وأضاف: "اللاعب عبدالله الحمدان في الهلال كان يتعرض للانتقادات ولم يكن لاعبًا يُعول عليه، لكن مع النصر وصل لحالة تجلي وهدوء بفضل الجمهور، إن قلنا إنه أعاد اكتشاف نفسه في تجربة جديدة، فماذا عن جيسوس؟، هذا المدرب الذي حقق الإنجازات في البرتغال ودرب فرق كبيرة في أوروبا، وعمل مع الهلال في فترتين، لم أره من قبل بهذه الطريقة".

خالد البدر اختتم: "بالعكس مع الهلال، كان جيسوس متوترًا ومتشنجًا ومحتقنًا طوال الوقت، أما مع النصر واحتفاله بالعلم، فكأنه لم يدرب نادٍ قبل النصر ولم يحب فريقًا من قبله، هذه تفاصيل صغيرة توضح له إنه لو أتيحت لأحد فرصة تدريب الهلال أو النصر، ستقول إن فترة الاتزان مع النصر رغم أنه حقق البطولات مع الهلال".



