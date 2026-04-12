"كأنه لم يعمل في السعودية قط" .. جورج جيسوس يخطف الأنظار برد فعله تجاه مجموعة من جمهور النصر

صاحب الـ71 عامًا تولى المسؤولية الفنية لنادي الهلال لأول مرة في يوليو 2018، وحتى يناير 2019.
في تلك الفترة، خاض الزعيم 21 مباراة، فاز في 16 منها، وتعادل في أربع، فيما خسر لقاء وحيد، وحقق كأس السوبر السعودي.
لكن تمت إقالته في يناير 2019، على إثر رفضه تجديد عقده لموسم آخر، بينما كانت تبحث إدارة النادي عن الاستقرار الفني لفترة أطول.
أما فترة عمل جيسوس الثانية في القلعة الزرقاء، فكانت من يوليو 2023 وحتى مايو 2025.
99 مباراة كانت حصيلة الهلال مع البرتغالي في تلك الفترة، انتصر في 80 منها، وتعادل في عشر، فيما خسر تسعة لقاءات.
بينما حقق لقب الدوري السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقبي كأس السوبر السعودي.
وأقيل جيسوس في فترته الثانية على إثر تراجع النتائج والأداء، حيث ودع النخبة الآسيوية من نصف النهائي على يد الأهلي، وقبلها خسر لقبي الدوري المحلي وكأس الملك.