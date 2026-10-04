"كم أكلت السعودية من ألمانيا؟!" .. انفعال على الهواء بعد مبالغة في الإشادة بمنتخب الإمارات

الرد على جستنيه جاء عبر "نبض الطويق"، حيث هاجمه جمال الحسني، معايرًا إياه بهزيمة السعودية أمام ألمانيا (8-0)، في كأس العالم 2002.

وقال العماني: "هل من حقك الاستنقاص من منتخب معين؟، هل من حقك قول (لا تسألني من سيفوز بين عمان والإمارات، بل اسألني كم تفوز الإمارات على عمان؟!)، هل هذا مقبول أن يخرج من شخصية معروفة عرفناها من الصغر لنا كعدنان جستنيه؟! .. ما قاله مزعج جدًا ولا أريد وصف ما قاله".

وأضاف: "استغرب من مقدم البرنامج أنه لم يوقفه عند حده، الاستنقاص عيب، هذه كرة قدم، لو كنت مكان المقدم كنت سأسأله (في 2002، كم أكلت (خسرت) من ألمانيا؟ ثمانية! وهذا لم يحدث في كرة القدم)".







