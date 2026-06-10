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محمد سعيد

السعودية ضد السنغال | رغم "الثغرة المزعجة" .. "دونيس" يقلب موازين الأخضر في وقت قياسي وليلة مُحبطة لـ"ماني" ورفاقه!

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ساديو ماني
جيورجوس دونيس
سالم الدوسري

المنتخب السعودي ينهي مرحلة الوديات برسالة مطمئنة لجماهيره

بعث المنتخب السعودي بقيادة المدرب اليوناني جورجوس دونيس، برسالة اطمئنان إلى جماهيره قبل أيام معدودة من الظهور الأول للأخضر في كأس العالم، وذلك بعدما قدم أداء مميزًا خلال مواجهة السنغال الودية الأخيرة، التي جمعتهما مساء الثلاثاء بمدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية، ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في مونديال 2026.

المنتخب السعودي تعادل مع السنغال بدون أهداف في مباراة شهدت مشاركة 21 لاعبًا للصقور على مدار شوطي اللقاء، والذي نجح خلاله الأخضر في تهديد مرمى أسود التيرانجا في أكثر من مناسبة إلا أن التوفيق لم يكن حليفه.

ورغم ضيق الوقت وقصر مدة تولي دونيس المهمة الفنية للأخضر، إلا أن ودية السنغال كانت شاهدة على لمسات واضحة من المدرب اليوناني على أداء المنتخب السعودي خلال ودية السنغال، وهو ما يستعرضه "جول" في السطور التالية..

  • صفحة الوديات أغلقت وأهلًا بالمونديال

    إذا سألت أي مشجع سعودي قبل شهرين من الآن عن توقعاته لمسار منتخب بلاده في كأس العالم 2026، لما خرجت إلا بإجابات متشائمة للغاية في ظل تراجع مستوى الفريق وغياب الرؤية الفنية الواضحة، إلا أن ما فعله دونيس في وقت قياسي جعل مسار الإجابة يتحول تمامًا.

    الآن وبعد 3 وديات خاضها المنتخب السعودي، خسر فيها أمام الإكوادور (1-2)، وتغلب على بورتريكو بثلاثية نظيفة وتعادل مع السنغال سلبيًا، تستطيع أن ترى هوية واضحة للأخضر، وتجد انسجامًا واضحًا بين أغلب عناصره، بل وتستطيع بنفسك أن تضع ما يقرب من 90% من التشكيلة الأساسية للفريق في مبارياته بالبطولة.

    والفضل في ذلك يرجع إلى دونيس، الذي وضع نظامًا دفاعيًا صارمًا وفي نفس الوقت تجد مرونة تكتيكية، ففي نفس المباراة لعب الفريق السعودي بطريقتين 4-3-3، وينتقل بسلاسة إلى 4-4-2، دون أي قصور أو خلل في الأداء يظهر أمام المنافس أو الجمهور.

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  • الثغرة المزعجة في كتيبة الصقور

    تحدثنا عن الوديات والمؤشرات الإيجابية التي خرج بها الأخضر من معسكر الإعداد للمونديال، وأهم هذه الوديات بخلاف الصلابة الدفاعية هو النجاح في الوصول إلى مرمى المنافس بعدة طرق مختلفة، فرأينا سالم الدوسري يصنع من العمق تمريرة حاسمة لمصعب الجوير ومن العمق أيضًا يخترق أيمن يحيى ويسدد.

    وكثف الأخضر من الاختراقات على الأطراف عبر سعود عبد الحميد ومحمد أبو الشامات، وحتى في استغلال الكرات الثابتة كان المنتخب السعودي حاضرًا بشكل إيجابي، سواء من ضربات ركنية أو ضربات حرة حول منطقة جزاء المنافس.

    هذا التنوع يعتبر مؤشرًا إيجابيًا في التركيبة الهجومية لرجال المدرب دونيس، لكنه أيضًا يدق ناقوس خطر في الفريق، حيث يعكس حالة من التوتر وغياب الدقة خلال اللمسة الأخيرة أمام المرمى والذي ظهر بشكل واضح خلال مواجهة السنغال، فأضاع الجوير انفرادًا صريحًا وأهدر أبو الشامات فرصة هدف محقق من رأسية اعتلت العارضة.

    لذلك سيكون الشغل الشاغل للمدرب اليوناني في الأيام القليلة المقبلة، قبل مباراة أوروجواي الصعبة في مستهل المشوار، هو تطوير الأداء الهجومي والتركيز على الحسم من أنصاف الفرص، والتي لن تكون متاحة بسهولة في مواجهات مثل أوروجواي وإسبانيا والرأس الأخضر.


  • تألق العويس ورسالة حاسمة للعقيدي

    إذا كان لهذه المباراة رجل أول، فهو بلا شك الحارس محمد العويس الذي فرض نفسه الآن وبقوة على التشكيلة الأساسية للأخضر في المونديال، بفضل أداء ثابت وثقة كبيرة خلال تعامله مع كافة هجمات المنتخب السنغالي.

    العويس بدأ أساسيًا وهو اللاعب الوحيد الذي لم يغادر في الشوط الشوط الثاني، ليقدم 90 دقيقة مثالية حافظ خلالها على نظافة شباكه وقام بـ5 تصديات مميزة، ولولاه لخرج الأخضر خاسرًا من هذ اللقاء بثنائية على أقل تقدير، حيث وصلت نسبة الأهداف المتوقع استقبالها في مرماه إلى 1.2، لكن هذه النسبة انخفضت إلى صفر في وجود العويس.

    وبهذا الأداء، يبدو أن نواف العقيدي لن يستطيع إزاحة العويس عن عرين الأخضر خلال مباريات كأس العالم، حيث قدم حارس فريق العلا مؤشرات إيجابية واضحة على أحقيته بهذا المقعد في البطولة.


  • Sadio Mane Senegal 2026Getty Images

    بالأرقام: ليلة محبطة لساديو ماني ورفاقه

    قبل مواجهة السعودية، كانت كل التوقعات لدى جمهور السنغال تسير في اتجاه واحد وهو الفوز بسهولة على الأخضر، خصوصًا أن أسود التيرانجا لديهم من الخبرات الكافية لحسم مثل هذه المواجهات، بخلاف أنهم يمتلكون 3 لاعبين في التشكيلة الأساسية، هم الأكثر دراية بحالة الكرة السعودية وهم: "ساديو ماني، كاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي".

    ورغم أن بابي ثياو مدرب السنغال دفع بالقوة الضاربة لتشكيلته خلال الشوط الأول واستحوذ على الكرة بنسبة 59%، إلا أنه بالنظر إلى الإحصائيات بعد المباراة نجد أن المنتخب السعودي كان صاحب التهديد الأخطر على المرمى ووصلت نسبة أهدافه المتوقعة إلى 1.13 مقابل 0.41 فقط لأسود التيرانجا.

    وبلغت تسديدات الأخضر على المرمى 9 مقابل 7 للسنغال، وكل ذلك يؤكد غياب الفاعلية الهجومية للمنتخب الإفريقي الذي يضم بين صفوفه كتيبة من نجوم الكرة العالمية، وينذر بسيناريو غير مرغوب فيه خصوصًا أن السنغال أوقعتها القرعة في مواجهات صعبة ومعقدة أمام فرنسا والنرويج والعراق بمرحلة المجموعات.

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