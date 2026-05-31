أفضل أداء منذ سنوات ولكن! .. مواجهة السعودية والإكوادور بعيون الإعلام بين الإشادة و"العيب التاريخي" في أول ظهور لجيورجيوس دونيس

سقط المنتخب السعودي في أول اختبار ودي له استعدادًا لكأس العالم 2026، بالهزيمة أمام الإكوادور بثنائية مقابل هدف وحيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب الإكوادوري سجل ثنائيته في الدقيقتين 34 و50 عن طريق جاكسون بوروزو وأنطوني فالنسيا، قبل أن يقلص البديل سلطان مندش الفارق بإحراز هدف الأخضر الوحيد قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق فقط.

هذه الودية شهدت الظهور الأول للمدرب اليوناني جيورجيوس دونيس على رأس القيادة الفنية للصقور الخضر، بعد إقالة الفرنسي هيرفي رينارد قبل أسابيع قليلة.

ورغم الهزيمة إلا أن طريقة إدارة دونيس للمباراة نالت إشادات عدد من الإعلاميين رغم الثغرات الواضحة في تشكيل الأخضر .. فكيف تفاعل الإعلاميون مع ودية السعودية والإكوادور؟



