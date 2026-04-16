نكسة السد ليست بغريبة: روبرتو مانشيني "نصف فاشل".. يفعل المستحيل محليًا ويُصاب بلعنة قاريًا

في عالم كرة القدم، هُناك مدربون يُصنفون كـ"مهندسي دوريات"؛ حيث يمتلكون النفس الطويل لترويض النقاط وتصدُر الجداول المحلية، والإيطالي روبرتو مانشيني واحدًا منهم.

لكن.. خلف بريق الدوريات التي توِّج بها مانشيني، طوال مسيرته التدريبية في عالم الساحرة المستديرة، يختبئ ظل داكن طالما لاحق هذا المدير الفني الإيطالي المُخضرم؛ وهو "الفشل القاري الصارخ".

ولم تكن البطولات القارية في أوروبا، هي الوحيدة المستعصية على مانشيني؛ بل وصل الأمر إلى آسيا، مع العملاق القطري السد.

مانشيني تولى القيادة الفنية لفريق السد الأول لكرة القدم، في شهر نوفمبر من عام 2025؛ وذلك بعد فترة صعبة مليئة بالنتائج السيئة والمشاكل، مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

وبتوليه تدريب السد؛ يكون المدير الفني الإيطالي قد عاد أساسًا لقيادة الأندية مجددًا، بعد فترة انقطاع أكثر من 7 سنوات عمل فيها مع المنتخبات.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ ملامح "فشل" مانشيني القاري الجديد، وهذه المرة مع العملاق القطري..