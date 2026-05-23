الزمالك والنصر يلتقيان في بطولة "عائدة بعد غياب" .. مفاجأة خالد الغندور والحسم بعد كأس العالم!

من جانبه، كشف الإعلامي المصري خالد الغندور، عن مفاجأة، بشأن إقامة مباراة بين النصر، بقيادة كريستيانو رونالدو، والزمالك، على كأس السوبر المصري السعودي.

في المقابل، رفض الغندور الجزم بشأن تلك الخطوة، بقوله إنه سيتم التحديد بعد نهائيات كأس العالم 2026.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الزمالك والنصر، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، حيث تعادل الفريقان بهدف لمثله، بعدما تقدم أحمد سيد زيزو من علامة الجزاء، في الدقيقة 53، ثم تعادل كريستيانو رونالدو في الدقيقة 87.