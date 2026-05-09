عين على الحكم | "الإفريقي ينحاز لأصحاب الأرض دائمًا" .. صافرة واحدة تقلب فوز الزمالك إلى خسارة في ذهاب نهائي الكونفدرالية!

غريبة هي كرة القدم، في دقيقة كان الزمالك سيعود إلى مصر، مظفرًا بالانتصار، وفجأة تحولت فرحته إلى حزن، بالخسارة أمام اتحاد العاصمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بموسم 2025-2026.

الهدف أحرزه أحمد خالدي لصالح اتحاد الجزائر من علامة الجزاء، في الدقيقة 90+8، في لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، انقلبت فيها الأجواء 180 درجة، أمام الجماهير الغفيرة التي ملأت مدرجات 5 جويلية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد استقر على منح إدارة ذهاب النهائي، إلى الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الأنجولي جيرسون سانتوس، الكاميروني ألفيس نجوي، والموريتاني عبد العزيز بوه حكمًا رابعًا.

ويدير تقنية الفيديو، الحكم الغاني دانيال لاريا، ويعاونه الحكم المساعد الكيني ديكينز نيجاروا.