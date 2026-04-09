"دفع اللاعبين للتراخي" .. المدير الرياضي السابق ليوفنتوس يشرح «المشكلة» التي تسبب بها كريستيانو رونالدو

في عام 2018، صدم يوفنتوس العالم بتعاقده مع رونالدو قادمًا من ريال مدريد مقابل مبلغ تجاوز 100 مليون يورو. في ذلك الوقت، كان «البيانكونيري» قد سيطر على الدوري الإيطالي لما يقرب من عقد من الزمان، ووصل إلى نهائيين لدوري أبطال أوروبا خلال السنوات الخمس السابقة. كان الهدف من ضم أفضل هداف في تاريخ المسابقة هو أن يكون القطعة الأخيرة في أحجية الهيمنة الأوروبية، لكن هذه الخطوة تزامنت في النهاية مع فترة من التراجع وعدم الاستقرار المالي للعملاق الإيطالي.

وفي معرض تعليقه على قرار جلب رونالدو إلى إيطاليا، أكد باراتيكي أنه لا يندم على ذلك، حيث قال لصحيفة كورييري ديلا سيرا: "كان رونالدو ثمينًا لليوفنتوس ومهمًا للجميع، تمامًا مثل [جوزيه] مورينيو في روما. تحتاج البطولة إلى لاعبين عظماء. كنا جميعًا نرغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وكان بإمكاننا الفوز به في عامنا الأول. لا تزال خسارتنا أمام أياكس عالقة في ذهني". على الرغم من الاستثمار الضخم، فشل يوفنتوس في تجاوز ربع النهائي خلال فترة بقاء رونالدو التي استمرت ثلاث سنوات.