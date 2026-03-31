الرئيس التنفيذي لنيوكاسل يكشف عن موقفه بشأن احتمال بيع ساندرو تونالي في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بضمه
نادي نيوكاسل يصر على ضم لاعب الوسط النجم
يصر فريق «المغاريب» على الحفاظ على عمق تشكيلته بعد موسم صعب. بعد خسارة ألكسندر إيساك لصالح ليفربول في صفقة قياسية بلغت 125 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، يحرص مجلس الإدارة على تجنب أي مأزق آخر يضعف الفريق خلال مرحلة إعادة البناء. وقد برز تونالي كهدف رئيسي لعدد من المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مانشستر يونايتد، الذين يسعون إلى تعزيز خط وسطهم. ومع ذلك، فإن إدارة نيوكاسل مستعدة لاتخاذ موقف صارم لضمان أن أي رحيل محتمل يوفر أقصى قيمة لمشاريع النادي المستقبلية.
هوبكينسون يضع مصالح النادي في المقام الأول
أكد هوبكينسون، الرئيس التنفيذي لنادي نيوكاسل يونايتد، أن أي رحيل للاعبين هذا الصيف لن يتم إلا وفقًا لشروط النادي. وفي معرض حديثه عن احتمال خسارة لاعب بارز آخر، قال: «ليس لدينا بالضرورة استراتيجية شاملة فيما يتعلق برحيل اللاعبين. نحن نفكر ملياً فيما قد يرغب اللاعبون أو لا يرغبون في فعله هذا الصيف. ولكن إذا تكرر سيناريو إيزاك مرة أخرى، فإن أي لاعب مرتبط بعقد سيغادر وفقاً لشروطنا وسنستفيد إلى أقصى حد من الفرصة التي قد تمثلها هذه الخطوة للنادي.
"في المستقبل، تتمثل استراتيجيتنا في الشراء الجيد والبيع الجيد. الشراء الجيد لا يعني بالضرورة إنفاق أكبر قدر من المال. إنه يعني العمل في سوق الانتقالات من أجل اللاعبين الذين يولدون أكبر قيمة لهذا النادي بدلاً من المبلغ المدفوع مقابلهم. لذا، هناك العديد من الأمور التي يتعين علينا القيام بها، بما في ذلك تطوير لاعبينا، والبحث عن الفرص في سوق الانتقالات، والتأكد من أننا نستفيد إلى أقصى حد من الفرص المتاحة في حدود الميزانية المتاحة لدينا."
الغموض يكتنف مستقبل هاو
في حين أن وضع تونالي يشكل موضوعًا رئيسيًا للنقاش، فإن مستقبل المدرب إيدي هاو يخضع أيضًا للتدقيق. ويحتل نيوكاسل حاليًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تعرض مؤخرًا لهزيمة قاسية على أرضه أمام منافسه في الديربي، سندرلاند، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان تغيير المدرب يلوح في الأفق هذا الصيف. وعندما سُئل هوبكينسون بشكل مباشر عن وضع هاو، لم يبدِ أي التزام بشأن المستقبل البعيد.
وأضاف هوبكينسون: "ليس لدي موقف بشأن مستقبله. ما يمكنني قوله هو أن خسارة الديربي كانت مؤلمة. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد. لا يوجد شيء بداخلنا يجعلنا نفكر 'حسناً، إنها مجرد ثلاث نقاط وسنمضي قدماً'. لقد تركت الخسارة أثراً كبيراً.
"قضيت مؤخرًا بضع ساعات في غداء على انفراد مع إدي [هوي] وتحدثنا عن العديد من الأمور، بما في ذلك هذا الموضوع. إدي هو مدربنا. أتوقع أن نحقق نتائج رائعة حتى نهاية الموسم هنا وسنتحدث عن المستقبل عندما يحين الوقت. في الوقت الحالي، نحن نركز على منافسات هذا الموسم".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، يعاني نيوكاسل من صعوبة في الحفاظ على مستواه. وقد حصد الفريق حتى الآن 42 نقطة فقط من 31 مباراة، مما يجعله متأخراً بـ 12 نقطة عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا. مع بقاء سبع مباريات في الدوري، تبدو آمال "المغار" في اللعب في المسابقة الأوروبية الأبرز الموسم المقبل ضئيلة، وأصبح هدفهم الآن هو التأهل على الأقل إلى الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمرات. وتكون مباراتهم التالية ضد كريستال بالاس يوم 12 أبريل.