الركنيات تخضع لتقنية الفيديو والطرد لتغطية الفم.. كولينا يعلن تعديلات القوانين في كأس العالم!

أعلن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم بييرلويجي كولينا عن اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم حزمة تعديلات تاريخية وصارمة ستطبق رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026 بهدف تسريع نسق المباريات ومكافحة ظاهرة إضاعة الوقت وهو ما تذوق مرارته منتخب آيسلندا مؤخرًا عندما استغلت اليابان تأخر لاعبها في الخروج لتبديل استغرق أكثر من 10 ثوان ومنعه من النزول لمدة دقيقة لتسجل هدف الفوز وديًا مستغلة النقص العددي المؤقت للفريق الآيسلندي.

وأكد كولينا في التصريحات التي نشرتها "ماركا" أن هذه الخطوات الجريئة تأتي رغبة في تحقيق أكبر قدر من التدفق الفعلي لدقائق اللعب والقضاء التام على السلوكيات غير الرياضية والاحتجاجات الجماعية التي تشوه المظهر العام للعبة مؤكدًا أن المونديال المقبل سيكون الساحة الأساسية لفرض هذا النظام الجديد بكل حزم على جميع المنتخبات المشاركة دون استثناء.



