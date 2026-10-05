الرقصة الأخيرة.. ميسي ينضم لمعسكر الأرجنتين استعداداً لودية الوداع التاريخية أمام بنين

يدخل القائد مواجهة الثلاثاء وفي جعبته رقماً قياسياً وطنياً بتسجيله 125 هدفاً في 207 مباريات دولية، وهي حصيلة استثنائية تُوجت بلقب كأس العالم، ولقبين في كوبا أمريكا، وكأس الفيناليسيما. وفي معرض توضيحه للدافع وراء إقامة هذا الحدث الاستعراضي أمام 85 ألف مشجع، قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا: "اتخذنا القرار بدعوة أفضل لاعب في العالم، ورمز منتخبنا الوطني، وقائدنا، ليونيل أندريس ميسي، ليحظى بالوداع الذي يستحقه حقاً في السادس من أكتوبر هنا في الأرجنتين". وقد صُممت الأمسية في ملعب "ريفر بليت" خصيصاً لتكون التكريم الختامي المثالي في وطنه.