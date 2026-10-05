انضم ليونيل ميسي إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني في "إيزيزا" استعداداً للمباراة الودية التاريخية لتوديعه أمام بنين، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء في العاصمة بوينس آيرس. ويستعد الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات لارتداء قميص "الألبيسيليستي" للمرة الأخيرة، ليسدل الستار على مسيرة دولية استثنائية امتدت لـ 21 عاماً، وبشروطه الخاصة.
الرقصة الأخيرة.. ميسي ينضم لمعسكر الأرجنتين استعداداً لودية الوداع التاريخية أمام بنين
القائد يعود للمشهد الختامي
تواجد المهاجم البالغ من العمر 39 عاماً في "إيزيزا" يوم الأحد لبدء التحضيرات لظهوره الشرفي الأخير ضد بنين على ملعب "مونومنتال". ولم شمل كتيبة المدرب ليونيل سكالوني مع قائدهم وسط معنويات مرتفعة، بعد أن سحقوا بوليفيا برباعية نظيفة قبل أن يحققوا انتصاراً مدوياً على بوركينا فاسو بنتيجة 7-0. واختتم النجم الأسطوري أولى تدريباته بحفل شواء تقليدي (أسادو) مع الفريق مساء الأحد.
- Brazil Photo Press
إرث تُعرّفه الأمجاد التاريخية
يدخل القائد مواجهة الثلاثاء وفي جعبته رقماً قياسياً وطنياً بتسجيله 125 هدفاً في 207 مباريات دولية، وهي حصيلة استثنائية تُوجت بلقب كأس العالم، ولقبين في كوبا أمريكا، وكأس الفيناليسيما. وفي معرض توضيحه للدافع وراء إقامة هذا الحدث الاستعراضي أمام 85 ألف مشجع، قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا: "اتخذنا القرار بدعوة أفضل لاعب في العالم، ورمز منتخبنا الوطني، وقائدنا، ليونيل أندريس ميسي، ليحظى بالوداع الذي يستحقه حقاً في السادس من أكتوبر هنا في الأرجنتين". وقد صُممت الأمسية في ملعب "ريفر بليت" خصيصاً لتكون التكريم الختامي المثالي في وطنه.
غياب بعض الأبطال وسط تعنت الأندية
من المقرر أن يصطف نجوم بارزون مثل جيوفاني لو سيلسو، ورودريجو دي بول، ونيكولاس أوتاميندي بجوار صاحب القميص رقم 10 في ظهوره الأخير. كما سيتواجد لياندرو باريديس لتقديم الدعم من المدرجات، غير متأثر بإيقافه 10 مباريات من قبل الفيفا بعد نهائي كأس العالم 2026. ومع ذلك، ستمضي الاحتفالات دون زميليهما المتوجين بمونديال قطر 2022، باولو ديبالا وناهويل مولينا، بعد أن منعهما نادي روما الإيطالي من السفر.
- AFP
الحياة بعد قميص الألبيسيليستي
سيدخل أصحاب الأرض المباراة بقميص مخصص لمرة واحدة فقط، يزينه "شمس مايو" وفروع الغار الملتفة حول الرقم 10 الأيقوني. وبمجرد انطلاق صافرة النهاية في العاصمة، سيحول ميسي انتباهه مجدداً إلى نادي إنتر ميامي، حيث يمتد عقده حتى نهاية موسم 2028 من الدوري الأمريكي للمحترفين. أما بالنسبة لسكالوني، فسيتحول التركيز كلياً نحو دمج الجيل القادم تحضيراً لبطولة كبرى مقبلة.
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