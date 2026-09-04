إعلامي سعودي ساخرًا من النصر: الاتحاد يفاضل بين محرز وباكايوكو وجواو فيليكس مُهدد بسحب دراجته!

في سياق متصل، فجر الإعلامي السعودي محمد البكيري مفاجأة أخرى تتعلق بخيارات الاتحاد في وسط الميدان، حيث أكد دخول اللاعب الألماني نديم أميري، لاعب نادي ماينز، دائرة اهتمامات النادي.
وأوضح البكيري أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يحظى بمتابعة دقيقة، وقد اتخذ النادي خطوات إجرائية فعلية لبحث إمكانية ضمه.
ووفقًا لما نشره البكيري عبر حساباته، فإن أميري على رادار نادي الاتحاد حيث رفع استفسارًا للرقابة المالية في الرابطة للتفاوض معه، مما يعكس رغبة النادي في تأمين كافة الجوانب القانونية والمالية قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب الألماني.
أميري، الذي يمتلك خبرة واسعة في "البوندسليجا"، يُنظر إليه كقطعة مكملة لمنظومة الفريق، خاصة في ظل الحاجة للاعب يمتلك القدرة على التحكم في رتم اللعب وصناعة الفرص من العمق، وهي ميزة قد تمنح الاتحاد تنوعًا تكتيكيًا أكبر في المواجهات الكبرى التي ينتظرها الفريق في دوري روشن للمحترفين.