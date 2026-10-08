هل تتكرر معاناة صيف 2026؟ .. تطورات كبيرة في أزمة الرقابة المالية المشددة على النصر قبل الميركاتو الشتوي 2027

لم يضم العالمي في الميركاتو الصيفي 2026 سوى لاعب الوسط البرتغالي سامو كوستا، مقابل 22 مليون يورو، وهي الصفقة التي ظلت معلقة لفترة على إثر الأزمة المالية.

بل وتعطل ملف تجديد عقود عدد من اللاعبين على رأسهم عبدالرحمن غريب، ما حرمه من بداية الموسم بشكل طبيعي مع الفريق.

تلك المعاناة أتت على إثر فرض رقابة مالية مشددة على النادي، على إثر بعض القضايا المالية والديون التي تراكمت، لدرجة حتى تسببت في تأخير دفع رواتب اللاعبين.



