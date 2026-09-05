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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

استغل أزمة "الرقابة المالية" بطريقة قاسية!.. الاتحاد يسخر من النصر وكريستيانو رونالدو بعد الكلاسيكو

الاتحاد
النصر
كريستيانو رونالدو
جواو فيليكس
جورج إلينيخينا
أنجي بوستيكوجلو
الاتحاد ضد النصر
دوري روشن السعودي

ماذا فعل الاتحاد؟!..

تعمد عملاق جدة الاتحاد "السخرية" من نادي النصر؛ وذلك بعد الفوز عليه في كلاسيكو الكرة السعودية الكبير، مساء يوم السبت.

الاتحاد فاز (2-1) على ضيفه النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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  • الاتحاد يستغل "الرقابة المالية" للسخرية من النصر

    وفي البداية.. استغل عملاق جدة الاتحاد مشاكل نادي النصر "المالية"؛ للسخرية منه هو والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بشكلٍ قاسٍ.

    النصر يخضع حاليًا لـ"الرقابة المالية"، بسبب الديون الضخمة على النادي؛ ما حد من قدرته على إبرام صفقات جديدة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    واستخدم العميد الاتحادي كلمة "الرقابة" بالذات، في مناسبتين مختلفتين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ للسخرية من النصر ورونالدو، بعد نهاية كلاسيكو الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    المناسبة الأولى.. تمثّلت في نشر صورة النيجيري جورج إيلينخينا، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ مع التعليق عليها: "غير قابل للرقابة.. استمتع بمشاهدته".


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  • تصرف كريستيانو رونالدو يشعل سخرية الاتحاد منه!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نشر عملاق جدة الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لقطة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، مع البرتغالي دانيلو بيريرا، قلب دفاع العميد؛ وذلك خلال كلاسيكو ليلة السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    هذه اللقطة التي نقصدها؛ هي محاولة رونالدو قراءة تعليمات المدرب الألماني للاتحاد ينز فيسينج، والذي أرسلها إلى بيريرا عبر ورقة.

    وسخر الاتحاد من تصرف رونالدو، خلال كلاسيكو السعودية الكبير؛ حيث علق قائلًا: "هذا الذي تعلمته من الرقابة؟!".

  • جواو فيليكس وأنجي بوستيكوجلو ضحية أيضًا

    ولم ينجُ البرتغالي جواو فيليكس، نجم نادي النصر، أو الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق الأول، من سخرية عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بعد كلاسيكو ليلة السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    ومرة أخرى.. نشر الاتحاد صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ تظهر يد كبيرة وكأنها تمسك بفيليكس، مع تصويره هو وبوستيكوجلو بحجمٍ صغير.

    وكتب العميد الاتحادي؛ تعليقًا على هذه الصورة: "من منظور العميد.. تستمر السطوة".

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ترتيب النصر والاتحاد بعد نهاية الجولة الخامسة

    عملاق الرياض النصر فشل في اللحاق بغريمه التاريخي الهلال، في "صدارة" دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد الخسارة من نادي الاتحاد، مساء يوم السبت.

    وتجمد النصر بالخسارة (1-2) ضد الاتحاد، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي؛ عند النقطة 12 في "الوصافة"، وبفارق 3 نقاط عن الهلال "المتصدر".

    أما الاتحاد من ناحيته؛ وصل إلى نقطته الـ11 من 3 انتصارات وتعادلين، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب الدوري.

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