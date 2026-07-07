"لنكن صادقين: لقد عقدنا اجتماعًا عندما سمعنا بالأخبار"، قال القائد يوري تيلمانس تعليقًا على العفو المفاجئ عن بالوجون: "قلنا لأنفسنا إن علينا أن نرد على ذلك داخل الملعب. وهذا بالضبط ما فعلناه اليوم. أنا فخور جدًّا بالفريق."
بلجيكا تشكر الولايات المتحدة على الحافز الإضافي وبالوجون يرد: كان قرارًا جدليًا ولا دخل لي به
أطاح «الشياطين الحمر» بالمنتخب المضيف المشارك من البطولة بنتيجة 4-1 وكان بالوجون ضمن التشكيلة الأساسية للولايات المتحدة يوم الاثنين، بعد أن حولت الفيفا عقوبة إيقافه — التي فُرضت عليه إثر طرده في دور الـ16 — إلى عقوبة مع وقف التنفيذ. وجاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عقب تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار انتقادات في أوساط كرة القدم حول العالم.
وقال لاعب خط الوسط نيكولاس راسكين: «أعتقد أن هناك دائمًا قدرًا من العدالة في الحياة. يمكن للمرء أن يصف ما حدث كما يشاء، لكننا لم نشعر بأن ذلك كان عادلًا». وأضاف أنه يعتقد «أن هذا ربما منحنا القليل من الطاقة الإضافية».
وأشاد تيلمانس بـ«روح القتال الحقيقية» لفريقه. وقال: «أردنا أن نبدأ المباراة بشكل جيد – وهو أمر كان ينقصنا في البطولة حتى الآن. كنا نعلم أنه إذا ضغطنا عليهم، فسيرتكبون أخطاء». وفي ربع النهائي، ستلتقي بلجيكا يوم الجمعة في لوس أنجلوس مع إسبانيا، حاملة لقب بطولة أوروبا.
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"لستُ مندهشًا جدًّا": بالوجون يتحدث
أما بالوجون، الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية، فلم يكترث بالجدل الدائر حوله. وقال: «لقد قبلت القرار عندما تلقيت البطاقة الحمراء. كما قبلت القرار عندما أُبلغت بأنه يُسمح لي باللعب»، مضيفًا: «لم أكن طرفًا في هذه العملية. لم يكن للأمر أي علاقة بي شخصيًّا».
وأضاف أنه «لم يكن مندهشاً للغاية» من أن قرار الفيفا «أثار جدلاً». «لكن بصفتي لاعباً، كانت مهمتي ببساطة هي التركيز على ذلك والقيام بعملي».
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