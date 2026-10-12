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Sergio Busquets Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

من قفزة الرديف إلى نظرية رودري وجسر ليونيل ميسي.. هل يصبح سيرجيو بوسكيتس "كلمة السر الجديدة" في برشلونة؟

فقرات ومقالات
برشلونة
سيرجيو بوسكيتس
ليونيل ميسي
بيب جوارديولا
رودري
الدوري الإسباني

ابن برشلونة البار عاد بقوة..

كل عاشق محب للعملاق الكتالوني برشلونة، سيعرف ماذا يعني الأسطورة الإسبانية سيرجيو بوسكيتس في تاريخ هذا الكيان الرياضي العملاق.

بوسكيتس لعب في "الجيل البرشلوني الذهبي"؛ حيث كانت كل الإشادات تذهب إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أو ثنائي خط الوسط الإسباني الآخر تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

لكن رغم ذلك؛ كان بوسكيتس أهم لاعب في منظومة برشلونة التكتيكية، من خلال تحكمه في رتم اللعب واستعادة الكرات من الخصم.

وبعد أن مثّل جميع الفئات السنية لبرشلونة كـ"لاعب"، بالإضافة إلى الفريق الأول من 2008 إلى 2023؛ ها هو بوسكيتس يعود إلى العملاق الكتالوني صيف 2026، مدربًا.

عودة بوسكيتس قد تصبح "كلمة سر جديدة" لهذا الكيان الرياضي الكبير، سواء في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027 أو في المستقبل القريب؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

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    عودة بوسكيتس.. مهام محددة مع اكتساب الخبرات

    في صيف عام 2026؛ أعلن العملاق الكتالوني برشلونة عودة أسطورته الإسبانية سيرجيو بوسكيتس إلى النادي، من جديد.

    عودة بوسكيتس هذه المرة، لم تأتِ كونه لاعبًا؛ بل مساعد مدرب في الجهاز الفني للفريق الرديف "برشلونة أتلتيك"، تحت قيادة البرازيلي جوليانو بيليتي.

    ويُمكن تلخيص مهام بوسكيتس، في موسمه الأول بـ"عالم التدريب"؛ على النحو التالي:

    * أولًا: تقديم الملاحظات الفنية والتكتيكية؛ إلى جانب تبادل الآراء مع بيليتي.

    * ثانيًا: المساهمة في تطوير لاعبي الوسط تحديدًا؛ من خلال نقل خبراته في التمركز وقراءة اللعب والتحكم في إيقاع المباراة.

    ولا يوجد أفضل من بوسكيتس، لإبداء الملاحظات الفنية والتكتيكية وتطوير لاعبي الوسط؛ باعتباره كان واحدًا من أفضل النجوم في هذا المركز عبر التاريخ، مع تمتعه برؤية رائعة لأساليب اللعب.

    ومن ناحيته.. سيستغل بوسكيتس وجوده في الجهاز الفني للفريق الرديف؛ وذلك من أجل صقل خبراته في مجال التدريب، واستكمال متطلبات الحصول على الرخصة التدريبية "A".

  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    قفزة الرديف.. بصمات بوسكيتس تظهر سريعًا

    بعد استعراض عودته إلى العملاق الكتالوني برشلونة، ومهام عمله في الجهاز الفني للفريق الرديف؛ يجب الإشارة الآن إلى البصمات الأولى للأسطورة الإسبانية سيرجيو بوسكيتس، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تحسُّن المنظومة التكتيكية لفريق برشلونة أتلتيك؛ ما ساهم في الصلابة الدفاعية.

    * ثانيًا: تحقيق فريق برشلونة أتلتيك سلسلة انتصارات متتالية؛ قادته إلى تصدُّر جدول ترتيب الدوري الإسباني "الدرجة الرابعة".

    نعم عزيزي القارئ.. برشلونة أتلتيك عانى في آخر موسمين بشدة؛ حيث هبط من الدوري الإسباني للدرجة الثالثة إلى "الرابعة"، بنهاية موسم 2024-2025.

    ثم؛ فشل الفريق في محاولته للعودة إلى الدرجة الثالثة مجددًا، خلال الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    لكن الآن، وبعد مرور 6 جولات من مسابقة الدوري الإسباني للدرجة الرابعة؛ ها هو برشلونة يتصدر جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، من 5 انتصارات وتعادل، وبدون أي هزيمة.

    ليس هذا فقط؛ الفريق البرشلوني سجل 13 هدفًا في المباريات الست الأولى، بينما لم تهتز شباكه سوى مرة واحدة فقط لا غير.

    وكل ذلك يؤكد أن هناك عملًا تكتيكيًا أفضل في برشلونة أتلتيك، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وهو ما تزامن مع دخول بوسكيتس عالم التدريب، وعمله مساعدًا في الجهاز الفني للبرازيلي جوليانو بيليتي.

    ولا نستطيع أن نجزم بأن بوسكيتس هو صاحب الفضل الوحيد في هذا التطور؛ إلا أن التحسُّن في الموسم الحالي، بالمقارنة مع العامين الماضيين، يؤكد أن ملاحظاته التكتيكية والفنية قد يكون لها أثر بالفعل.

  • RodriGetty Images

    رودري هيرنانديز.. نظرية بوسكيتس تتأكد الآن

    بعيدًا عن الفريق الرديف؛ لا بد من التأكيد على أن عودة الأسطورة الإسبانية سيرجيو بوسكيتس إلى العملاق الكتالوني برشلونة، تزامنت مع صفقة من العيار الثقيل للنادي في صيف 2026.

    هذه الصفقة؛ هي تعاقد برشلونة مع متوسط الميدان الإسباني رودري هيرنانديز، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    والحقيقة عزيزي القارئ؛ أن بوسكيتس كانت له نظرة سبقت الجميع تقريبًا، وهي ضرورة تعاقد برشلونة مع رودري.

    وإذا عدنا بالذاكرة إلى مايو 2023؛ سنتذكر تصريحات بوسكيتس، التي قال فيها ما يلي:

    * أولًا: رودري والنجم الإسباني الآخر مارتين زوبيميندي؛ هما الأقرب إلى أسلوب لعبه، أي بوسكيتس.

    * ثانيًا: أشاد بوسكيتس برودري، ورآه من أبرز اللاعبين القادرين على خلافته في خط وسط فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    وتصريحات بوسكيتس سالفة الذكر، لا تعني بالضرورة أنه نصح برشلونة بالتعاقد مع رودري؛ ولكن ما نراه في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، قد يؤكد صحة نظرية الأسطورة الإسبانية.

    كيف؟!.. الإجابة بسيطة للغاية؛ وهي أن رودري أضاف ثقلًا كبيرًا إلى خط وسط برشلونة، كما أعاد الانضباط التكتيكي والتحكم في رتم اللعب، اللذين افتقدهما الفريق منذ عهد بوسكيتس.

    والمثير في الأمر؛ أن صفقة رودري تزامنت مع عودة بوسكيتس إلى برشلونة، وهو ما يجعل نظريته تبدو وكأنها تتأكد تحت أنظاره وعن كثب.

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    ليونيل ميسي.. بوسكيتس قد يكون جسر المصالحة

    والآن.. لنتطرق إلى جزئية في غاية الأهمية؛ بخصوص عودة الأسطورة الإسبانية سيرجيو بوسكيتس إلى العملاق الكتالوني برشلونة، في صيف العام الحالي 2026.

    بداية عودة بوسكيتس؛ تجلت في دعمه الكبير لرئيس برشلونة الحالي جوان لابورتا، في انتخابات مجلس الإدارة الأخيرة.

    ويرتبط بوسكيتس بعلاقة قوية مع لابورتا؛ حيث حرص على الظهور علنًا في انتخابات برشلونة والتصويت له، قبل أن يتولى منصب مساعد المدرب في الفريق الرديف.

    * إذًا.. ما النقطة المهمة التي نقصدها في هذا الجانب؟!

    الإجابة؛ هي أن لابورتا لا يزال مصرًا على تكريم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الأسبق ونادي إنتر ميامي الأمريكي حاليًا.

    ويرغب لابورتا في أن يتم هذا التكريم، بعد الانتهاء من تجديد ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؛ ولكنه أكد أن الأمر متوقف على ميسي نفسه، الذي اتخذ موقفًا متحفظًا تجاه رئيس برشلونة بسبب عدم تجديد عقده صيف 2021.

    هُنا.. قد يأتي دور بوسكيتس؛ فمن المعروف أن هذا اللاعب الإسباني السابق يرتبط بعلاقة صداقة قوية للغاية مع ميسي، حيث تزاملا معًا في برشلونة وإنتر ميامي.

    إلى جانب ذلك.. بوسكيتس أصبح أحد "العاملين" الآن في برشلونة؛ لذا قد يكون جسرًا مهمًا يستغله لابورتا، من أجل تقريب وجهات النظر مع ميسي.

    ونحن لا نقول إن هذا سيحدث بالضرورة؛ لكن من الطبيعي، عندما يكون هناك "شخص" يرتبط بعلاقة قوية مع طرفين متنازعين، أن تُسلَّط عليه الأضواء باعتباره أحد العناصر المهمة التي قد تلعب دور الوساطة.

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    كلمة أخيرة.. فوائد عديدة من عودة سيرجيو بوسكيتس

    الخلاصة من كل ما سبق عزيزي القارئ؛ أن عودة الأسطورة الإسبانية سيرجيو بوسكيتس إلى العملاق الكتالوني برشلونة، قد تحمل العديد من المكاسب.

    هذه المكاسب التي نقصدها، من عودة بوسكيتس إلى برشلونة كـ"مساعد مدرب" للفريق الرديف؛ هي:

    * أولًا: إضافة لمسة تكتيكية مميزة؛ قد تعيد برشلونة أتلتيك إلى الدرجة الثالثة.

    * ثانيًا: تطوير اللاعبين الشباب؛ من خلال ملاحظاته التكتيكية والفنية.

    * ثالثًا: لعب دور مؤسسي في بعض الملفات؛ مثل إمكانية الاستعانة به في أزمة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    أيضًا.. قد تكون عودة بوسكيتس تمهيدًا لقدوم أساطير آخرين سابقين إلى برشلونة، مثل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا ومواطنه أندريس إنييستا.

    جوارديولا أكد أنه لن يعود كـ"مدرب" لبرشلونة؛ ولكنه لم يُخفِ رغبته في تولي منصب استشاري أو العمل في مدرسة تكوين اللاعبين "لاماسيا"، لخدمة ناديه الأم.

    ومعروف عن جوارديولا أنه يحب أن يكون محاطًا بالأسماء الموثوقة والمقربة منه، عند عمله في أي نادٍ؛ لذا قد تكون عودة بوسكيتس تمهيدًا لهذه الخطوة، إذا قرر بيب اعتزال التدريب.

    أما إنييستا؛ فهو أعلن رغبته صراحة في العودة كـ"مدرب" لبرشلونة يومًا ما، وبالتالي قد نراه هو وبوسكيتس في جهاز واحد قريبًا.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما ستسفر عنه الأيام القادمة داخل العملاق الكتالوني برشلونة، بعد عودة ابنه البار سيرجيو بوسكيتس.

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