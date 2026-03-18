النمور دخلوا مواجهة الخلود، مسيطرين على اللعب، وسط تراجع الخصم إلى وسط ملعبه، وإن كانت سيطرة سلبية دون فرص حقيقية.

فيما كانت اللحظة الصادمة في الدقيقة التاسعة وقتما سقط لاعب الوسط المالي محمدو دومبيا أرضًا، دون تدخل من أي لاعب.

نجم وسط الاتحاد بدأ في الصراخ بقوة، وسط صدمة زملائه، مع تدخل الجهاز الطبي لمحاولة علاجه، لكن دون فائدة.

وتطلب الأمر دخول عربة لحمل دومبيا خارج الملعب في ظل عدم قدرته على السير على أقدامه، مع دخول الفرنسي موسى ديابي بدلًا منه.







