خاف موت الغفلة وطلب الشهادة .. فهد المجمد من التضحية لأجل الكرة الكويتية إلى الرحيل فداءً للوطن بـ"صاروخ إيراني"

رحل عن عالمنا بعد أيام من مهرجان اعتزاله..

وسط الصراع "الإيراني – الأمريكي" الدائر في الشرق الأوسط منذ أسبوع تقريبًا، استيقظ الشارع الكويتي على فاجعة اليوم الأحد، راح ضحيتها نجم الكرة السابق فهد المجمد.

قبل أسبوع تقريبًا، شنت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل عدة هجمات على إيران، راح ضحيتها المرشد الأعلى علي خامنئي، فرد الجانب الإيراني بضرب القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج.

تلك الأحداث انعكست بدورها على الرياضة في البلاد، حيث توقع النشاط الرياضي في أكثر من بلد على رأسه الكويت، الأردن، قطر وغيرهم .. لكن ليس هذا التأثير الوحيد لتلك الهجمات على الجانب الرياضي في الكويت..

  • وزارة الداخلية تنعي المجمد

    أصدرت وزارة الرياضة الكويتية فجر اليوم الأحد، بيانًا نعت خلاله "الرائد" فهد المجمد وزميله المقدم ركن عبدالله عماد الشراح، معلنة استشهادهما أثناء أداء واجبهما الوطني في الإدارة العامة لأمن الحدود البرية.

    وبحسب الإعلام الكويتي فإن الثنائي فارق الحياة، على إثر إصابتهما بشظايا صاروخ موجه من إيران، لأحد الأهداف التي لم يُكشف عنها.

    وجاء نص بيان وزارة الداخلية الكويتية كالتالي:

    وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

    وزارة الداخلية تنعي شهيدي الواجب

    المقدم ركن / عبدالله عماد الشراح

    الرائد / فهد عبدالعزيز المجمد

    تنعى وزارة الداخلية شهيدي الواجب المقدم ركن / عبدالله عماد الشراح والرائد / فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، اللذين استُشهدا فجر اليوم أثناء أدائهما واجبهما الوطني في إطار المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية.

    وإذ تعرب الوزارة عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب، فإنها تؤكد أن أبناءها من رجال الأمن يواصلون أداء واجبهم بكل شجاعة وتفانٍ في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

    سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان

    إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

  • مسيرة فهد المجمد الكروية

    الراحل صاحب الـ33 عامًا بدأ مسيرته الكروية في نادي القادسية، ومنه إلى الكاظمة، وأخيرًا إلى السالمية، الذي كان يمثله منذ عام 2013.

    حمل فهد المجمد كذلك راية منتخب بلاده الأول في أكثر من مناسبة كروية، إذ كان ظهوره الأول في مايو 2014، بينما كان ابن الـ20 عامًا تقريبًا، خلال ودية أفغانستان.

    لكن قبل أشهر قليلة، أعلن الراحل تعليق حذائه بشكل رسمي، ومن ثم التوجه لأداء واجبه الوطني كرائد في أمن الحدود.

     وأقام له نادي السالمية تحت رعاية رئيسه الشيخ تركي اليوسف الصباح مهرجان اعتزال، بمباراة جمعت السالمية بالعربي، في 23 من فبراير الماضي.

  • التضحية من أجل السالمية

    في إحدى الشهادات في حق فهد المجمد بعد إعلان اعتزاله، أشاد به الناشط السالمي الشهير خلف الميدار، مؤكدًا أن تضحياته من أجل السالمية كثيرًا، حتى يعجز عن ذكر جميعها.

    وكتب وقتها الميدار عبر حسابه على منصة "إكس": "تعجز الكلمات عن التعبير بحق فهد المجمد بأخلاقه ومسيرته الكروية ولن ننسى المواقف البطولية مع الفريق أثناء المباريات .. يكون مصاب ولكن يصر على المشاركة، هناك أمور كثيرة الواحد وده يذكرها، ولكن يعلم الله اعتزاله أحزنا كثيرًا، لأن جميع صفات اللاعب الزين فيه؛ من أخلاق ومن مرجلة وفدائية".

  • تغريدته المثبتة التي حصدت تفاعلًا كبيرًا

    ولأن البحث في حسابه الرسمي على منصة "إكس" هو أول ما يلجأ له الجمهور لاستعادة ذكريات ما كتبه في أيامه الأخيرة وما قبلها، لفتت التغريدة التي قام بثبيتها على حسابه الأنظار بشكل كبير..

    قبل خمس سنوات تقريبًا، كتب فهد المجمد أية قرآنية ودعاء عن الموت، راجيًا الشهادة من الله – عز وجل – وقام بتثبتها على حسابه بـ"إكس"، والآن تعود تلك التغريدة للواجهة من جديد.

    الراحل كتب: "﴿ وما تدري نفسِ بأي أرض تموت ﴾ .. اللهم إني اخاف موت الغفلة وأخاف ظلمة القبر ،ربي إرحمني إذا مت وصرت نسيًا منسيّا ، اللهم اني أسألك التوبه قبل الموت والشهادة عند الموت والمغفرة بعد الموت ، يارب سخر لي من يدعي لي بعد موتي وأجعل لي أجور جاريه لا تنقطع في حياتي وبعد مماتي".

    رحم الله فهد المجمد وألهم أسرته الصبر السلوان.

