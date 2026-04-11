تأثير الديكتاتور باطل أم سحر إسبوسيتو؟ لعنة مبابي الغريبة تضرب ريال مدريد في الوقت الحاسم!

الإصابة الثانية التي تعرض لها مبابي جعلته يغيب عن مباريات خيتافي وسيلتا فيجو وإلتشي في الدوري الإسباني، وخلال تلك المباريات جاءت نتائج ريال كالتالي ..

خسارة من خيتافي 1/0 في الجولة 26 من الليجا

فوز على سيلتا فيجو 2/1 في الجولة 27 من الليجا

انتصار على إلتشي 4/1 في الجولة 28 من الليجا

ماذا عندما عاد مبابي؟

ريال مدريد فاز على أتلتيكو في الديربي 3/2 يوم 22 مارس الماضي، وهي مباراة لم يلعب فيها الفرنسي دورًا كبيرًا، ولم يؤثر بشكل من الأشكال على نتيجتها.

وبعدها سقط ريال ضد ريال مايوركا 2/1 ثم تعادل مع جيرونا، أمس، الجمعة، بهدف لكل فريق، لتقترب آماله في الفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم من التلاشي.

الغريب أن أمر مشابه حدث في دوري أبطال أوروبا، حيث غاب مبابي عن مباراة الإياب ضد بنفيكا في ملحق دور الـ16 وفاز ريال 2/1.

وغاب أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16، وهي المباراة التي اكتسح فيها ريال مدريد ضيفه الإنجليزي 3/0 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكما حدث في الدوري، مبابي لعب دورًا فرعيًا في مباراة الإياب التي فاز فيها ريال على سيتي 2/1 بالإياب في ملعب الاتحاد، وشارك لمدة 21 دقيقة فقط.

ماذا حدث عندما عاد كأساسي؟ سقط ريال مدريد بنتيجة 2/1 يوم الثلاثاء الماضي أمام بايرن ميونخ، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي.

والأغرب من ذلك، أن إصابته الأولى في الركبة، أبعدته عن مباراة الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني بمنتصف الموسم ضد أتلتيكو، وفاز فيها ريال 2/1.

وعندما لعب 14 دقيقة ضد برشلونة في النهائي، تعرض ريال مدريد لخسارة دراماتيكية بنتيجة 3/2.

المؤسف أيضًا أنه قبل قدوم مبابي إلى ريال مدريد، نجح الميرينجي في الفوز بـ3 بطولات "الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر المحلي"، وبعد قدومه لم يفز سوى بالسوبر الأوروربي ودخل في موسم صفري، ويبدو أنه يواجه نفس المصير الآن، بعدما أصبح الفارق مع برشلونة على لقب الليجا 6 نقاط، مع إمكانية توسيع هذا الفارق إلى 9 لو فاز الفريق الكتالوني اليوم، السبت على إسبانيول.



