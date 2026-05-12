نكبتان في الديربي وليسا نجمين! .. كريم بنزيما "المُمثل" الذي تلاعب بالهلال والاتحاد معًا، وصدق المدافع الأنيق عندما قلل من كريستيانو رونالدو

"نحن مبتلون بتشجيع النصر" .. عبارة قالها مشجع في مدرجات الأول بارك، اليوم الثلاثاء، بعد نهاية ديربي الرياض أمام الهلال بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

المشكلة ليست في التعادل وحده، الذي أجّل تتويج العالمي بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026، إنما في سيناريو المباراة، التي تقدم بها أصحاب النصر في الدقيقة 37 عن طريق محمد سيماكان، لكن بخطأ فادح من حارس المرمى البرازيلي بينتو، أدرك الزعيم التعادل في الدقيقة 8+90 بهدف من النيران الصديقة.





هذا التعادل رفع رصيد النصر للنقطة 83 في صدارة جدول الترتيب، فيما يحل الهلال ثانيًا بـ78 نقطة، مع الوضع في الاعتبار أن الزعيم خاض مباراة أقل.

لكن السؤال وسط السيناريو الدرامي للديربي .. ماذا فعل تحديدًا الثنائي الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الهلال، والبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر؟

الإجابة باختصار: كأن الفريقان كانا يلعبان بعشرة لاعبين فقط!، أما تفصيلًا فدعونا نخبركم بما قدمه بنزيما ورونالدو في السطور التالية..



