أحداث شغب وإصابة ديمبيلي: أنشيلوتي في ورطة .. سعود يتجاوز الهزة وإندريك "في الجيب" وسقوط فاتي!

أحداث مثيرة في ختام الدوري الفرنسي..

وأسدل الستار أخيرًا، على موسم 2025-2026، في الدوري الفرنسي، بتتويج باريس سان جيرمان باللقب، والذي اختتم رحلته، بخسارة أمام باريس إف سي، بهدفين مقابل هدف.

مفاجأة الجولة الأخيرة، بدون منازع، تمثلت في الفوز العريض لفريق لانس، على أولمبيك ليون، بنتيجة (4-0)، بأقدام ويسلي سعيد (هدفين) وفلوريان سوتوكا وفلوريان توفان، في الدقائق 20 و32 و45+1 و53.

وفي قمة كروية، تلقى موناكو خسارة ملحمية أمام ستراسبورج، بنتيجة (4-5)، حيث جاءت الرباعية عن طريق لامين كامارا (هدفين) وأنسو فاتي وإسماعيل دوكوري (بالخطأ في مرماه)، بالدقائق 10 و42 و45+2 و55، بينما رد أصحاب الأرض بخماسية مارتيال جودو (هدفين د34 و84) ودييجو موريرا (د58)، وسيباستيان ناناسي (هدفين د61 و72).

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول منافسات الجولة الختامية من الدوري الفرنسي..

  • المتأهلون والهابطون رسميًا

    وحقق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي، للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، والخامسة على التوالي، فيما جاءت قوائم المتأهلين والهابطين على النحو التالي..

    * المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان، لانس، ليل.

    * المتأهل إلى ملحق دوري أبطال أوروبا: أولمبيك ليون.

    * المتأهل إلى الدوري الأوروبي: مارسيليا.

    * المتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي: رين.

    * الهابطون للدرجة الثانية: نانت وميتز، ونيس سيلعب ملحق البقاء.

    إندريك خيّب ظن أنشيلوتي .. وسعود يساهم رغم هزة نيس

    تخيل أنك مشجع لنادي ليون، وتشاهد فريقك يتأهل إلى "ملحق" دوري أبطال أوروبا، من الباب الخلفي، قولًا وفعلًا، في قمة كروية أثبتت بأن إندريك قد تأثر بالمبالغة في وصفه، وأنه ليس البطل الأوحد لفريقه.

    باختصار، مالانج سار، وضع إندريك في جيبه، البرازيلي الشاب وجد معاناة كبيرة في المعارك الثنائية مع مدافع لانس، خاصة مع دعم آرتور ماسواكو، ليجد مُعار ريال مدريد نفسه مثل "حبيس" في قفص، حيث كان الحاضر الغائب في تلك المباراة.

    بالبينيات الطويلة وشوارع ليون الخلفية، صنع لانس الرباعية، في ليلة كان بطلها الأول ويسلي سعيد، الذي سجل هدفين، وأثبت قدرته على هز الشباك من الزوايا الصعبة.

    ولكن، إن تحدثنا عن سعود عبد الحميد، نجم لانس، فقد بدا وكأنه تأثر من هزة الطرد الذي ناله من مباراة نيس، وأسفر عن إيقافه مباراتين، حيث ظهر ببعض القرارات الخاطئة والمعاناة في المواجهات الثنائية.

    ورغم ذلك، إلا أن سعود قدم يد المساهمة أمام ليون، بـ"بري أسيست" للهدف الثالث، بعدما قطع الكرة من المهاجم، ليبدأ مرتدة، أسفرت عن تمريرة توفان إلى سوتوكا ثم إيداعها في الشباك.

    الصدمات تتوالى على أنشيلوتي

    ربما تكون هذه أصعب 48 ساعة، تمر على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيلي، قبل إعلان القائمة النهائية، في كأس العالم 2026، وهو يشاهد خيبات الأمل من نجوم السليساو.

    الحديث هنا ليس عن إندريك فقط، بل نيمار جونيور، الذي سقط مع سانتوس، بثلاثية كوريتيبا، واشتكى من آلام، ناهيك عن خطأ الحكم الذي حرمه من مواصلة اللعب، وكذلك جواو بيدرو الذي تجرع كأس الهزيمة مع تشيلسي، أمام مانشستر سيتي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

    أزمة ديمبيلي والقدر ينصف "الوفي" أمام سان جيرمان

    رغم كونها لقاء تحصيل حاصل، لبطل ضمن تتويجه، إلا أن باريس سان جيرمان، دفع ثمن اللعب المفتوح، وفتح المساحات أمام مرتدّات باريس إف سي، الذي صنع ليلة ربما لم يكن ليحلم بها، لتكون خاتمة مثالية لأول مواسمه في الـ(ليج 1) بعد الصعود.

    القدر أنصف "الوفي" أليمامي جوري، نجم باريس إف سي، الذي رفض العروض من أجل البقاء مع فريقه، بين رحلة الصعود للدرجة الأولى، ليصبح عريس مباراة الجولة الأخيرة، بعدما قلب الطاولة على باريس سان جيرمان، وسجل هدفي انتصار فريقه التاريخي.

    باريس إف سي، نجح فيما عجز عنه "العتاولة"، وتمكن من تحقيق الفوز مرتين على سان جيرمان، حيث أقصاه من كأس فرنسا، ثم فاز عليه في الدوري.

    المثير في المباراة، هو خروج عثمان ديمبيلي، حامل الكرة الذهبية، مبكرًا بسبب الإصابة في الدقيقة 27، ليشارك جونسالو راموش، في مؤشر مقلق حول نجم باريس سان جيرمان، رغم أن الفترة لا تزال كافية، ليتعافى ويلحق بالمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

  • نانت وتولوز: الجماهير تقتحم أرض الملعب!

    على ملعب لابوجوار، اختتمت رحلة نانت وتولوز في موسم 2025-2026، على أسوأ سيناريو ممكن، حيث ألغيت المباراة، في الدقيقة 22، بسبب اقتحام الجماهير لأرض الملعب.

    في معقل نانت، الذي هبط رسميًا إلى الدرجة الثانية، أعربت الجماهير عن غضبها بتلك الطريقة، وعلّق وحيد خليلوزيتش، مدرب الفريق، بحزنه، قائلًا إنه استعد للمباراة جيدًا، وكان يتمنى تحقيق فوز مشرف، وأن ناديه لا يستحق ذلك، خاصة وأنه سيكون في انتظار العقوبات، وأضاف "هذا ليس عدلًا".

    وليس ذلك فحسب، بل إن مباراة نيس وميتز، شهدت أيضًا نزول جماهير نيس لأرض الملعب، في أحداث شغب أخرى عكرت صفو ختام الدوري الفرنسي، وإن جاء نزول الجماهير عقب صافرة النهاية، على عكس مباراة نانت وتولوز التي ألغيت.

    ملحمة ستراسبورج تفسد نهاية فاتي

    وعلى ملعب لاميناو، أفسدت ملحمة ستراسبورج، عودة أنسو فاتي، تهديفيًا، حيث أراد مُعار برشلونة أن ينهي رحلته بشكل جيد مع موناكو، خاصة وأن الفريق فشل في آخر جولتين، في أي فرصة للتأهل الأوروبي.

    أنسو فاتي سجل هدفًا رائعًا بتصويبة قوية في منتصف المرمى، ليوقع على هدفه الحادي عشر في 25 مباراة مع موناكو في (ليج 1)، وهذه حصيلة جيدة لصاحب الـ23 عامًا، إلا أنها لم تكن كافية ليحقق الإنجاز مع فريقه، بشكل عام.