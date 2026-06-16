لسوء حظ الدوري السعودي .. عندما اتحد كوليبالي وميندي مع ساديو ماني وتيو هيرنانديز لتشويه قمة السنغال وفرنسا!

إن كان العالم الأوروبي الذي كان قد هاجم الثورة الكروية السعودية من قبل يريد تقييم دوري روشن، فلن يجد فرصة أفضل من منتخب السنغال، الذي يضم الثلاثي إدوارد ميندي، كاليدو كوليبالي وساديو ماني .. لكن هذا من سوء حظ الدوري العربي!

أسود التيرانجا افتتحوا يوم الثلاثاء، مشوارهم في كأس العالم 2026 بالهزيمة أمام منتخب فرنسا بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات المجموعة التاسعة.

الثلاثية الفرنسية سجلها كيليان مبابي "هدفين" وبرادلي باركولا في الدقائق 66، 82 و6+90. فيما أحرز البديل إبراهيم مباي هدف المنتخب الأفريقي الوحيد في الدقيقة 5+90.

لكن بعيدًا عن الأداء الجماعي للمنتخبين في المباراة، دعونا نركز حديثنا في السطور التالية عن ثلاثي دوري روشن السعودي في السنغال؛ إدوارد ميندي، كاليدو كوليبالي وساديو ماني..



