AFP
"فازا ببطولات الموسم الماضي وليسا من نفس المنطقة" .. عملاقان من الدوري السعودي ينافسان أتلتيكو على ضم جرينوود
برشلونة يسعى للتعاقد مع ألفاريز، بينما يستهدف أتلتيكو جرينوود
يكثف نادي برشلونة جهوده للتعاقد مع خوليان ألفاريز في إطار استعداداته لمواجهة المستقبل بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «SPORT»، بدأ نادي أتلتيكو مدريد بالفعل في تقييم سوق الانتقالات بحثًا عن بدائل مناسبة. ويركز ألفاريز حاليًا على محاولة الفوز بكأس العالم للمرة الثانية مع منتخب الأرجنتين، ليضيف ذلك إنجازًا جديدًا إلى مسيرته المذهلة التي تشمل لقبين في كأس أمريكا الجنوبية وكأس دوري أبطال أوروبا.
وقد كان المهاجم شخصية أساسية في صفوف أتلتيكو، حيث سجل 49 هدفاً في 106 مباراة منذ وصوله قادماً من مانشستر سيتي، الذي سجل فيه 36 هدفاً في 103 مباراة. وعلى الرغم من إصرار أتلتيكو العلني على عدم رغبته في بيع اللاعب، فقد أعد النادي قائمة مختصرة بالمرشحين المحتملين، حيث برز ميسون جرينوود كهدف رئيسي.
- AFP
سيموني يخطط لإجراء تغيير جذري في خط الهجوم بضم جرينوود
تشير «سبورت» إلى أن دييجو سيميوني يعتبر جرينوود خيارًا هجوميًا ممتازًا بعد أن زاد رحيل أنطوان جريزمان ونيكو جونزاليس من الحاجة الملحة لأتلتيكو إلى ضم تعزيزات عالية الجودة.
وأعاد جرينوود بناء مسيرته منذ مغادرته مانشستر يونايتد. وبعد فترة إعارة في خيتافي سجل خلالها 10 أهداف في 36 مباراة، انضم إلى مرسيليا بشكل نهائي في يوليو 2024 مقابل 26.6 مليون جنيه إسترليني.
وقد تألق جرينوود في فرنسا، حيث توج هدافًا للدوري الفرنسي (الليج 1) في موسم 2024-25 برصيد 21 هدفًا. وفي الموسم الماضي، سجل 26 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في 45 مباراة خاضها في جميع المسابقات. وإجمالًا، يمتلك سجلًا رائعًا يبلغ 48 هدفًا في 81 مباراة مع مرسيليا، مما يعزز مكانته كأحد أخطر المهاجمين في أوروبا.
جرينوود مطلوب في السعودية وروما
وبحسب "عبد العزيز المريسل"، يوجد ناديان في الدوري السعودي مهتمان بضم جرينوود أيضًا، ولكن لم يفصح الإعلامي السعودي عن هويتهما، واكتفى بالتلميح.
وقال المريسل في تغريدة أرفق معها صورة لجرينوود إن الناديين فازا ببطولات الموسم الماضي ولا ينتميان لنفس المنطقة، وأن صاحب الميزانية الأقوى بينهما هو الأقرب للاعب.
يذكر أن روما هو الآخر بحسب "ماتيو موريتو" في مفاوضات مع الجناح السابق لمانشستر يونايتد، وأنه بحسب التقارير توصل لاتفاق شخصي معه، ولكن مطالبة مارسيليا بخمسين مليون يورو هي العائق لإتمام الصفقة.
لابورتا يؤكد عرض برشلونة لالتقاط ألفاريز
تستمر احتمالية انضمام ألفاريز إلى برشلونة في اكتساب زخم كبير بعد الموسم الماضي المثير للإعجاب الذي سجل فيه 20 هدفًا في 49 مباراة.
وأكد جوان لابورتا تقديم عرض رسمي، لكن أتلتيكو رفضه. وفي معرض حديثه عن المفاوضات، أوضح رئيس برشلونة: «أتلتيكو على علم بهذا العرض؛ ونحن نتفهم أنهم لا يبيعون اللاعب لأنه ليس لديهم بدائل. وعندما تتوفر لديهم بدائل، إذا كان هذا العرض ساريًا، فسنكون مهتمين».
ومن شأن ضم جرينوود أن يزيل هذه العقبة. ومع ذلك، يحتفظ مانشستر يونايتد بشرط مالي كبير يصل إلى 50 في المائة من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية لجرينوود بعد انتقاله إلى مارسيليا.