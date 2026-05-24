كشف المهاجم الأوروجواياني لوسيانو رودريجيز عن الأسباب التي دفعته للقبول عرض نيوم والانتقال لدوري روشن السعودي، مؤكدًا أنه نحى الأسباب الرياضية جانبًا، وفضّل تحقيق المكاسب المالية، من أجل عائلته.
"الانتقال للدوري السعودي خطوة للوراء" .. نجم نيوم: ما فعله الهلال مع داروين نونيز غباء!
صاحب الـ22 عامًا كان قد انتقل لنيوم في الميركاتو الصيفي 2025 قادمًا من باهيا البرازيلي، ولا يزال عقده ممتدًا لنهاية موسم 2029-30.
وشارك المهاجم الأوروجواياني في 31 مباراة مع نيوم في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، محرزًا ستة أهداف وصانعًا اثنين آخرين.
"خطوة للوراء"
لوسيانو رودريجيز وصل إلى أوروجواي خلال الساعات الماضية، لقضاء إجازة نهاية موسم 2025-26، خاصةً وأنه خارج قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم 2026.
ومع وصوله، تحدث المهاجم الشاب لوسائل الإعلام عن أول موسم قضاه في المملكة العربية السعودية، حيث جمع حديثه بين التأكيد على التراجع كرويًا، وبين الرضا عن خطوة الانتقال لنيوم والتطلع للموسم المقبل.
وقال رودريجيز: "تجربتي في الدوري السعودي جيدة، الموسم كان صعبًا بعض الشيء، لكن بما أنه كان موسمي الأول في الدوري السعودي .. أعتقد أنه كان جيدًا جدًا. لقد مررت ببعض الأوقات الصعبة في السعودية مثل اشتياقي لعائلتي وما إلى ذلك، لكن ما دون ذلك قدمت موسمًا جيدًا، وأشعر أن الموسم القادم سيكون أفضل بكثير".
وأضاف: "من الناحية الاقتصادية، الانتقال لنيوم قفزة في مسيرتي، أما رياضيًا فالذهاب للدوري السعودي يعيدك للوراء قليلًا، لأن الدوري هناك ليس مُتابعًا بشكل كبير، لكنني اتخذت قراري وفقًا لما يناسب عائلتي وليس لأسباب رياضية، ولست نادمًا على انتقال لنيوم".
محترف نيوم تابع: "بالتأكيد انتقال للدوري السعودي أبعدني عن المنتخب، لكنني لست نادمًا، لقد فعلت ذلك تفكيرًا في عائلتي، بالتأكيد المنتخب مهم جدًا إلا أن ما عشته في صغري دفعني للقبول بالانتقال للدوري السعودي، أردت ألا ينقص عائلتي أي شيء، فهذا هو الأهم".
وبسؤاله عن موقفه من الرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري، نفى رودريجيز تفكيره في هذه الخطوة، معربًا عن رضاه: "أنا مرتاح هناك، أشعر أن لدي الكثير لأثبته هناك، فالموسم الجاري كان مجرد تأقلم ولم أخض فترة الإعداد معهم".
رأيه في تجربة داروين نونيز
وانتقل لوسيانو رودريجيز للحديث عن مواطنه داروين نونيز؛ مهاجم الهلال، الذي استبعد من القائمة المحلية للزعيم في الميركاتو الشتوي 2026، لقيد لاعبين جدد مع الاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.
في هذا الشأن، علق لوسيانو رودريجيز: "تفاجأت بما فعله الهلال مع داروين نونيز، لقد كان لاعبًا مرجعيًا للهلال، ومع وصول صفقات جديدة .. تم تهميشه. حسب ما فهمت – ولا أعلم ما إذا كان صحيحًا أم لا - فأن اللاعب البرازيلي (ماركوس ليوناردو) هناك بندًا في عقده حال استبعاده من القائمة، سيرحل ويحصل على قيمة عقده، لهذا استبعد نونيز".
واستطرد: "من وجهة نظر مهنية، ما فعله الهلال مع نونيز غباء؛ أن يكون لاعبًا بهذا المستوى خارج القائمة، خاصةً مع اقتراب كأس العالم، هذا جنون، لكنني أثق به كثيرًا وبقدرته البدنية الكبيرة، هو يريد المشاركة في كأس العالم لإثبات مدى جودته".
مسيرة داروين نونيز في السعودية
صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم للهلال في صيف 2025، قادمًا من ليفربول، لكنه لم ينجح في تقديم المنتظر منه، لذا فضّل المسؤولون الاكتفاء به قاريًا واستبعاده من القائمة المحلية، خاصةً في ظل وفرة عدد الأجانب بالفريق ووجود تفريغ القائمة.
وشارك نونيز في 24 مباراة مع الزعيم في موسم 2025-26 بمختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.
فيما كانت آخر مباراة خاضها المهاجم الأوروجواياني في 16 فبراير الماضي، أمام الوحدة الإماراتي، في ختام مرحلة الدوري بالنخبة الآسيوية.
وبحسب التقارير السعودية، فإن هناك محاولات بين الهلال ونونيز حاليًا لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، في ظل امتداده لنهاية يونيو 2028.