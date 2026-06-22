بعد ارتباط اسمه بالدوري السعودي .. تيبو كورتوا يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

على الرغم من تقدمه في السن، لا يزال حارس مرمى ريال مدريد كورتوا ركيزة أساسية في صفوف العملاق الإسباني. ويستمر عقد هذا الحارس المخضرم، الذي يمتد حتى يونيو 2027، في التحدث عن مسيرته في العاصمة الإسبانية، والتي بدأت قبل ثماني سنوات عقب انتقاله المثير للانتباه من تشيلسي.

وفي حديثه في المنطقة المختلطة عقب تعادل بلجيكا 0-0 مع إيران خلال تصفيات كأس العالم 2026، تحدث كورتوا بصراحة عن ارتباطه العاطفي بالنادي، قائلًا: "الأمر يعتمد على ما يريده النادي. أكنّ احترامًا كبيرًا لما يفعلونه. آمل أن أتمكن من إنهاء مسيرتي هناك، بعد أربع أو خمس سنوات، سنرى. هذا حلمي، بطبيعة الحال. عندما كنت طفلاً، كنت أحلم باللعب لريال مدريد. أنا هناك منذ ثماني سنوات الآن وأنا سعيد جدًا".



