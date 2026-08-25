"هل تتابع الدوري السعودي حقًا؟" .. تشافي يرد بحدة على صحفي هولندي بعد سؤال عن سامرفيل ورايندرز

كان كومان واضحًا خلال فترة توليه منصب المدرب، حيث كان اللاعبون الذين يلعبون في السعودية، من حيث المبدأ، خارج نطاق المنتخب الهولندي. أما تشافي فيتبع نهجًا مختلفًا تمامًا في هذا الشأن، كما اتضح خلال مؤتمره الصحفي الأول بصفته مدربًا للمنتخب الهولندي.





«نعم، لماذا لا؟»، أجاب تشافي بوضوح فوراً على السؤال حول إمكانية اختيار اللاعبين الدوليين الذين يلعبون في السعودية. وعندما أُشير بعد ذلك إلى أن المستوى والطموح في الدوري السعودي للمحترفين أقل بكثير، رد تشافي بحدة: «هل تتابع هذا الدوري؟ إذا كنت تتابعه، فأنت تعلم أنه دوري جيد. هل هو أفضل من الدوري الهولندي؟ نحن نتابع ذلك الدوري أيضًا باهتمام. إنه دوري جيد أيضًا، لذا ربما نختار لاعبين من السعودية، ومن الدوري الهولندي، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني".

وأضاف: "نعم، أنا لا أهتم بالدوريات، بل أهتم بمستوى اللاعبين. هذا هو الأهم بالنسبة لي".