"الموسم الجديد بالدوري السعودي تحت عنوان اعذرونا إلى حين ميسرة"!

قبل أشهر قليلة، أعلن الأمير الوليد بن طلال الاستحواذ على نسبة 70% من ملكية نادي الهلال، مع بقاء 30% فقط في يد صندوق الاستثمارات العامة.

تلك الخطوة مهدت لخصخصة بقية الرباعي الكبير في السعودية؛ النصر، الاتحاد والأهلي، لكن ورغم التقارير التي ربطت هذا الثلاثي بعدة شركات أجنبية للاستثمار بها، لم يطرأ في هذا الملف أي جديد.

عطفًا على هذا، تبقى نسبة 75% من ملكية العالمي والعميد والراقي في يد صندوق الاستثمارات العامة، و25% في يد المؤسسة غير الربحية.

هذا يعني تحرك الزعيم بأريحية في الميركاتو الصيفي الجاري، على عكس الثلاثي الآخر المحكوم بميزانية محدد تختلف حسب استيفاء كل نادٍ لعدد من المعايير.



