أعرب الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن عدم تفاؤله بالموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-27، مؤكدًا معاناة الثلاثي النصر، الاتحاد والأهلي من أزمة مالية، وعدم وضوح الصورة حول الميزانية المخصصة للميركاتو الصيفي الجاري.
"الموسم الجديد بالدوري السعودي تحت عنوان اعذرونا إلى حين ميسرة"!
ما القصة؟
قبل أشهر قليلة، أعلن الأمير الوليد بن طلال الاستحواذ على نسبة 70% من ملكية نادي الهلال، مع بقاء 30% فقط في يد صندوق الاستثمارات العامة.
تلك الخطوة مهدت لخصخصة بقية الرباعي الكبير في السعودية؛ النصر، الاتحاد والأهلي، لكن ورغم التقارير التي ربطت هذا الثلاثي بعدة شركات أجنبية للاستثمار بها، لم يطرأ في هذا الملف أي جديد.
عطفًا على هذا، تبقى نسبة 75% من ملكية العالمي والعميد والراقي في يد صندوق الاستثمارات العامة، و25% في يد المؤسسة غير الربحية.
هذا يعني تحرك الزعيم بأريحية في الميركاتو الصيفي الجاري، على عكس الثلاثي الآخر المحكوم بميزانية محدد تختلف حسب استيفاء كل نادٍ لعدد من المعايير.
البكيري غير متفائل
في هذا الشأن، تحدث محمد البكيري عن عدم وضوح الرؤية المالية للنصر والاتحاد والأهلي، منتقدًا حتى مستوى المدربين الجدد الذين تم التعاقد معهم سواء الأسترالي أنجي بوستيكوجلو في العالمي أو الألماني ينز فيسينج في العميد.
وقال البكيري في تصريحاته لبرنامج "ملاعب" الإذاعي: "اليوم كان هناك اجتماعًا بين شركات أندية النصر، الاتحاد والأهلي وصندوق الاستثمارات العامة، لتحديد الرعايات ومصيرها من الاستمرار أم لا، وما الموقف من الخصخصة خلال الفترة المقبلة، لأن الأندية كلها معلقة بسبب هذا الموضوع من حيث التدفقات المالية. الأندية إلى اليوم لم تحدد العلاقة بينها وبين الشركات الراعية".
وأضاف: "الأندية للحين لا تعلم ميزانيتها، ولا تعلم متى ستحصل على بقية مستحقاتها من الرابطة، لا توجد ميزانية واضحة، لذا الأندية لا تعرف كيف تضع خطة الميركاتو الصيفي. الحقيقة أنني لست متفائلًا بالموسم المقبل عطفًا على ما يحدث حاليًا، ولا من نوعية المدربين واللاعبين".
وزاد الإعلامي الرياضي بتعليق ساخر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فكتب: "ولادة موسم كروي سعودي، عنوان أنديته (اعذرونا إلى حين ميسرة)".
النصر أكثر المتضررين
صوت الأزمة المالية عالٍ في النصر أكثر من أي نادٍ آخر، لدرجة دفعته لإلغاء معسكر الإعداد في أبها، بعد انطلاقه بيومين فقط، في ظل فقر التجهيزات التي صدمت اللاعبين.
وتقاضى لاعبو العالمي رواتب شهر يونيو الماضي منقوصة، في ظل العجز المالي بالنادي، بجانب تعليق النادي لكافة المفاوضات مع الصفقات المحتملة في ظل ضبابية وضعه المالي.
وبحسب بعض المصادر، فإن صفقة المهاجم الكولومبي الكولومبي جون دوران الذي انضم للعالمي في شتاء 2025 مقابل 77 مليون يورو، ويعجز النصر حاليًا عن التخلص منه، هي السبب الرئيس في تلك الأزمة.
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متى ينطلق الموسم الجديد؟
أقل من شهر متبقي على انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي (2026-27)، حيث تقرر أن يبدأ في 13 من أغسطس المقبل، على أن ينتهي في 29 مايو 2027.
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