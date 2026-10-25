شهدت مواجهة التعاون والرياض بالأمس، واقعة مؤسفة، أسفرت عن تعدي لفظي على والدة لاعب الأخير السعودي حسن العلي من قبل مواطنه فارس الغامدي.
"لن أسامحك ليوم الدين" .. واقعة تعدي من لاعب التعاون على والدة نجم الرياض تثير الغضب
ما القصة؟
التعاون حل ضيفًا على الرياض، أمس السبت، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي 2026-27، في لقاء حسمه أصحاب الأرض لصالحهم بثنائية مقابل هدف وحيد.
وعقب المباراة خرج حسن العلي؛ لاعب الرياض، مدعيُا أن فارس الغامدي؛ لاعب سكري القصيم، تعدى لفظيًا على والدته، دون الكشف عن المزيد من تفاصيل الواقعة، مكتفيًا بإخطاره بأنه لن يسامحه إلى يوم الدين.
ماذا قال العلي؟
حسن العلي قال تحديدًا في تصريحاته لبرنامج "نادينا": "رسالتي لأخي فارس الغامدي، وإن كنت لا أتشرف بأن يكون أخي؛ نحن اليوم في بلد في ظل الأوضاع الراهنة؛ أظهرنا للجميع أن قلوبنا على بعضنا ويد واحدة، حتى لإخواننا المغتربين في السعودية. أنا قل عني ما تشاء، أنا لم أتعد على أي أحد أو على أهله، لكن الناس يجب أن تعرف أن فارس الغامدي تعدى على أهلي، الأخلاق لا توصل للأهل وأنا لا أريد أن أطعن في أهله، فهم لا يستحقون هذا الكلام".
وأضاف: "الغامدي أخطأ على والدتي، لكنني لن أخطئ في حق أهله، ورسالتي للجميع؛ عندما يصل الموضوع للأهل وخاصةً الأم فهنا خط أحمر. ليوم الدين لن أسامح فارس الغامدي ولن يسامحه أهلي".
بين الإشادة والنقد
رسالة حسن العلي إلى فارس الغامدي ترنحت بين إشادة الكثير وانتقاد البعض، لربط ما حدث داخل المستطيل الأخضر بالأوضاع الراهنة التي تمر بها المملكة السعودية من صراع مع جماعة الحوثيين اليمنية، وإن كان بطريقة غير مباشرة.
أحد المشيدين هو الإعلامي إبراهيم الصالحي الذي علق: "الاحترام والتقدير لك يا حسن على تصرفك الجميل بعدم الرد عليه وإحراج فريقك، أما اللاعب اللي غلط على والدتك ما نقول له إلا الله يهديه".
أما من المنتقدين، نأخذ رسالة المؤرخ فارس العلياني، إذ علق: "من حقك يا كابتن (حسن العلي) تطالب بحقك، لكن اللي استغربته من طرحك هو ربطه بالأحداث الراهنة التي لا علاقة لها بمباريات كرة القدم، وحتى إقحامك للاعبين المحترفين بوصفهم مغتربين وعن ردة فعلهم مع بلدنا اللي هم عايشين فيه. طالب بحقك والكل يستنكر مثل هذه التجاوزات، ولكن بدون ربط لا علاقة له بالسياق".
موقف التعاون والرياض في جدول الترتيب
بعيدًا عن الواقعة المؤسفة، يحتل سكري القصيم المركز الـ17 (قبل الأخير) في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2026-27 برصيد أربع نقاط فقط من 11 مباراة.
أما الرياض فيحل بالمركز الـ11 برصيد 12 نقطة، وله مباراة مؤجلة.
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