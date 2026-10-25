"لن أسامحك ليوم الدين" .. واقعة تعدي من لاعب التعاون على والدة نجم الرياض تثير الغضب

رسالة حسن العلي إلى فارس الغامدي ترنحت بين إشادة الكثير وانتقاد البعض، لربط ما حدث داخل المستطيل الأخضر بالأوضاع الراهنة التي تمر بها المملكة السعودية من صراع مع جماعة الحوثيين اليمنية، وإن كان بطريقة غير مباشرة.

أحد المشيدين هو الإعلامي إبراهيم الصالحي الذي علق: "الاحترام والتقدير لك يا حسن على تصرفك الجميل بعدم الرد عليه وإحراج فريقك، أما اللاعب اللي غلط على والدتك ما نقول له إلا الله يهديه".

أما من المنتقدين، نأخذ رسالة المؤرخ فارس العلياني، إذ علق: "من حقك يا كابتن (حسن العلي) تطالب بحقك، لكن اللي استغربته من طرحك هو ربطه بالأحداث الراهنة التي لا علاقة لها بمباريات كرة القدم، وحتى إقحامك للاعبين المحترفين بوصفهم مغتربين وعن ردة فعلهم مع بلدنا اللي هم عايشين فيه. طالب بحقك والكل يستنكر مثل هذه التجاوزات، ولكن بدون ربط لا علاقة له بالسياق".







