الدوري الإيطالي، ميلان - تورينو مباشرة 0-0: أول بطاقة صفراء لتوموري. إسماعيلجي بضربة رأس، وماينان يتصدى للكرة

تابع معنا البث المباشر لمباراة ميلان وتورينو ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي

صرح أليجري في المؤتمر الصحفي بأن هجوم الروسونيري يجب أن يعطي دفعة للفريق، حيث يتعين على اللاعبين العودة إلى تسجيل الأهداف اليوم أمام تورينو بعد الهزيمة النكراء التي تعرض لها الفريق في روما أمام لاتسيو. وسيضطر ميلان إلى الاستغناء عن ليو المصاب والذي لم يتم استدعاؤه حتى؛ ولهذا السبب، سيحظى أحد اللاعبين بين فولكروغ ونكونكو بفرصة للتقدم في الترتيب إلى جانب بوليسيتش المعتاد. يجب على الروسونيري العودة إلى طريق الانتصارات، خاصة بعد تجاوز نابولي المؤقت لهم، الذي فاز أمس على كالياري. يقف في طريق أليجري فريق تورينو بقيادة روبرتو دافيرسا،الذي استعاد ثقته بفضل فوزين على لاتسيو وبارما، تخللتهما هزيمة وحيدة على يد نابولي.

ميلان - تورينو 0-0

الهدافون:

  • الأهداف وأهم اللحظات

    15' - ماينان ينقذ ميلان بتحويله الكرة إلى ركلة ركنية بعد رأسية خطيرة من إسمايلي

    13' - عرضية من بيدرسن، ماينان يخرج من مرماه دون أن يلمس الكرة، وكاد فلاسيتش أن يسجل من مسافة قريبة.

    9' - أول لاعب يحصل على بطاقة صفراء هو توموري الذي يمنع هجمة مرتدة لتورينو بإسقاطه جينيتيس.

    6' - بافلوفيتش يقفز أعلى من الجميع بعد ركلة ركنية: الكرة تخرج.

    3' - تورينو يبدأ المباراة بشكل جيد ويضغط على ميلان في منطقة الدفاع ويصل جينيتيس إلى تسديدة يتم صدها.

    1' - تبدأ المباراة!

    الشوط الأول

  • نتائج المباراة والتشكيلات الرسمية

    نتيجة المباراة


    ميلان - تورينو 0-0


    الهدافون:


    الإنذارات: توموري 9' (م)


    الطرد:


    ميلان (3-5-2): ماينان؛ توموري، دي وينتر، بافلوفيتش؛ سايليمايكرز، فوفانا، مودريتش، رابيو، بارتيساغي؛ فولكروغ، بوليسيتش. المدرب: أليجري.


    تورينو (3-4-1-2): بالياري؛ كوكو، إيسمايلي، إيبوس؛ بيدرسن، براتي، جينيتيس، أوبراдор؛ فلاسيتش؛ سيميوني، زاباتا. المدرب: دافيرسا.

