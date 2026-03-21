30' - جينيتيس يسدد من مسافة بعيدة، لكن الكرة انحرفت عن مسارها ولم يفاجأ ماينان.

15' - ماينان ينقذ ميلان بتحويل الكرة إلى ركلة ركنية بعد رأسية خطيرة من إسمايلي

13' - عرضية من بيدرسن، ماينان يخرج من مرماه دون جدوى وكاد فلاسيتش أن يسجل من مسافة قريبة.

9' - أول لاعب يحصل على بطاقة صفراء هو توموري الذي يمنع هجمة مرتدة لتورينو بإسقاطه جينيتيس.

6' - بافلوفيتش يقفز أعلى من الجميع بعد ركلة ركنية: الكرة تخرج.

3' - تورينو يبدأ المباراة بشكل جيد ويضغط على ميلان في منطقة الدفاع ويصل جينيتيس إلى تسديدة يتم صدها.

1' - تبدأ المباراة!

الشوط الأول