الدوري الإيطالي، ميلان - تورينو بث مباشر الساعة 6 مساءً: آخر المستجدات حول التشكيلات

صرح أليجري في المؤتمر الصحفي بأن هجوم الروسونيري يجب أن يعطي دفعة للفريق، حيث يتعين على اللاعبين العودة إلى تسجيل الأهداف اليوم أمام تورينو بعد الهزيمة الفادحة التي مني بها الفريق في روما أمام لاتسيو. وسيضطر ميلان إلى الاستغناء عن ليو المصاب والذي لم يتم استدعاؤه حتى؛ ولهذا السبب، سيحظى أحد اللاعبين بين فولكروغ ونكونكو بفرصة للتقدم في الترتيب إلى جانب بوليسيتش المعتاد. يجب على الروسونيري العودة إلى طريق الانتصارات، خاصة بعد تجاوز نابولي المؤقت لهم، الذي فاز أمس على كالياري. يقف في طريق أليجري فريق تورينو بقيادة روبرتو دافيرسا،الذي استعاد ثقته بفضل فوزين على لاتسيو وبارما، تخللتهما هزيمة واحدة على يد نابولي.
الجولة 30 من الدوري الإيطالي
ميلان - تورينو 0-0
الهدافون:
