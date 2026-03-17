Emanuele Tramacere

الدوري الإيطالي، ما هي قيمة الرعاة على قمصان الفرق؟ لا أحد يضاهي إنتر وميلان. نهضة روما، ولا يخلو منها سوى لاتسيو

ما هو ترتيب الفرق العشرين في الدوري الإيطالي من حيث عائدات رعاية القمصان؟

بعضها حقق مكاسب أكبر، وبعضها أقل، وبعضها لا يزال في مكانه. شهدت الدوري الإيطالي 2025/2026 العديد من التغييرات على الصعيد التجاري، حيث قامت الفرق العشرين المشاركة في الدوري الإيطالي بتأكيد وتعديل وتنفيذ علاقات الرعاية الخاصة بها فيما يُعد أحد أهم الأصول المتاحة لها: قمصان المباريات. 

من الذي يكسب أكثر؟ من الذي يحاول النمو وكيف؟ والأهم من ذلك، من الذي لا يزال بدون راعي للقمصان؟ تؤكد تحليلات صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن الأرقام لا تزال أقل مقارنة بمعظم أندية كرة القدم الأوروبية، وأنها تشهد انخفاضاً حاداً بالنسبة لبعض أندية الدوري الإيطالي الكبرى.

  • لا يوجد من يضاهي إنتر وميلان، والروسونيري في الصدارة في موسم 2026/2027

    يتصدر كل من إنتر وميلان قائمة إيرادات الرعاة الرئيسيين للقمصان، متساويين في المركز الأول. ويحصل «النيرازوري» على 30 مليون يورو من «بيتسون» مقابل وضع شعار «Bettson.sport» (وهو استثناء مسموح به بموجب القانون الذي يحظر الرعاية المباشرة من شركات المراهنات). أما الروسونيري فيحصلون على 30 مليون يورو من طيرانالإمارات، والتي سترتفع، مع التجديد الأخير الذي تم توقيعه مؤخرًا، إلى 35 مليون يورو اعتبارًا من الموسم المقبل 2026/2027.

  • انهيار يوفنتوس، صعود نابولي

    تراجع حاد في إيرادات يوفنتوس الذي أعاد شعار «جيب» إلى قمصانه، لكنه فعل ذلك بعد عام من الفراغ (لم تحقق منظمة «أنقذوا الأطفال» أي إيرادات)، وبأرقام أقل بشكل لا يصدق مقارنة بـ 45 مليون يورو التي كانت مضمونة في الماضي. الراعي الداخلي من Exor يجلب 19 مليون يورو هذا الموسم و23 مليون يورو من الموسم المقبل. كما سيرتفع في الموسم المقبل المبلغ الذي يتقاضاه نابولي من MSC مع شعار MSC Crociere الذي تبلغ قيمته هذا العام 9 ملايين يورو 

  • روما توصلت إلى اتفاق، ولازيو بلا راعي

    آخر المستجدات تتعلق بنادي روما الذي، على غرار ما فعله إنتر ميلان، قدم الراعي الجديد Eurobet.live (الموقع الإخباري لعلامة المراهنات Eurobet) بدءاً من المباراة الأخيرة ضد كومو. وستدر هذه الاتفاقية 8 ملايين يورو لهذا الموسم و13 مليوناً ابتداءً من الموسم المقبل. وفي حين أن جزءاً من العاصمة يبتسم، يستمر الصمت من الجانب الآخر مع كلاوديو لوتيتو الذي لا يحصل على عائدات من رعاية القمصان، وتبقى لاتسيو فريقه الوحيد من بين 20 فريقاً في الدوري الإيطالي الذي لا يضم شريكاً تجارياً على قمصانه.

  • الرعاة "الداخليون"

    تعتبر الرعايات التي تقدمها الشركات التابعة لمجموعات الشركات العائلية من بين الأكثر سخاءً. وهذا هو الحال بالنسبة لشركة «مابي» التي ترعى نادي ساسولو بمبلغ 18 مليون يورو، وشركة «ميدياكوم» التي ترعى نادي فيورنتينا، حيث تقدم عائلة الراحل روكو كوميسو 25 مليون يورو كرعاية للنادي. ومن المثير للدهشة المبلغ الذي دفعته مصانع الصلب التابعة لعائلة أرفيدي لنادي كريمونسي في العام الأخير من الدوري الإيطالي: 42 مليون يورو، وهي أرقام لم يتم الإعلان عنها رسمياً للموسم الحالي، لكنها بالتأكيد خارج نطاق السوق. 

  • الأخريات

    أما إيرادات جميع الفرق الأخرى فهي أقل، حيث يضخ «سابوتو» 3 ملايين يورو في نادي بولونيا، بينما تحصل «أتالانتا» على 5 ملايين يورو من «ليتي»، و«كالياري» على 3.6 مليون يورو من منطقة سردينيا. 

    قائمة الفرق الأخرى

    تورينو - 2.35 مليون (سوزوكي)

    بارما - 1.5 مليون (بروميتون)

    أودينيزي - 1.5 مليون (منطقة فريولي فينيسيا جوليا)

    جنوة - 1.2 مليون (بولسي)

    فيرونا - 1 مليون (Aircash)

    ليتشي - 1 مليون (ديغي)

    كومو - 1 مليون (أوبر)

    بيزا - 700 ألف يورو (شركة سيتيلار التي ترعى الملعب أيضًا). 

