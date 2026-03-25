الدوري الإيطالي، قائمة أغلى 30 لاعبًا: لوتارو يتصدر القائمة، حالة ديفيد، قيمة تدر ربحًا جيدًا

لا يزال قائد إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز، يتصدر قائمة اللاعبين الأغلى في الدوري الإيطالي، وفقاً للأرقام المحدثة من الموقع المتخصص «ترانسفيرماركت»، الذي أعدّ الترتيب الكامل. ويحتل الأرجنتيني، الذي تبلغ قيمته السوقية 85 مليون يورو، المركز الأول متقدماً على كينان يلدز لاعب يوفنتوس، الذي تقدر قيمته بـ 75 مليون يورو، وزميله في الفريق أليساندرو باستوني، الذي تقدر قيمته بـ 70 مليون يورو وفقاً لموقع Transfermarkt.





حالتا ديفيد وفلاهوفيتش

من ناحية سوق الانتقالات، من المثير للاهتمام ملاحظة تقييم لاعبين اثنين كانا محل حديث كثير خلال الأشهر الماضية، وكلاهما من يوفنتوس: جوناثان ديفيد ودوسان فلاهوفيتش. بالنسبة للأول، الذي اشتراه البيانكونيري الصيف الماضي مجانًا، يقدر Transfermarkt قيمته بـ 35 مليون يورو، وهو رقم، إذا تم تحصيله بالفعل في حالة بيع الكندي، سيسمح للسيدة العجوز بتحقيق ربح جيد. نفس القيمة تنطبق أيضًا على فلاهوفيتش، الذي انخفضت قيمته إلىالنصف مقارنة بـ 70 مليون يورو (+10 آلاف يورو مكافأة) أنفقتها يوفنتوس لشرائه في يناير 2022. ينتهي عقد الصربي في يونيو، وهو يتفاوض حاليًا على تجديد عقده مع يوفنتوس.





فيما يلي قائمة بأغلى 30 لاعبًا في الدوري الإيطالي للموسم 2025-2026 وفقًا لتقديرات موقع Transfermarkt، مع الإشارة إلى التغير، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، مقارنة بالتحديث السابق.