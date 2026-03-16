الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، لماذا لن تُقام مباراة كاتانزارو ومودينا: السبب وموعد إجرائها

أدى سوء الأحوال الجوية إلى تعليق مباريات دوري الدرجة الثانية. فقد تم تأجيل المباراة المهمة بين فريق أكويلاني وفريق سوتيل. وجاء هذا القرار عقب الأمر الذي أصدره عمدة كاتانزارو، والذي نص على إغلاق جميع المرافق الرياضية العامة الموجودة في نطاق البلدية يوم الثلاثاء. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء في ضوء نشرة الإنذار الصادرة عن هيئة الحماية المدنية الإقليمية، التي تشير إلى استمرار الأحوال الجوية السيئة، مع هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث عواصف رعدية خلال الساعات القادمة. وعقب صدور الأمر البلدي، أعلنت رابطة دوري الدرجة الثانية رسمياً تأجيل المباراة: ولم يتم تحديد موعد لإقامة المباراة بعد.

وكما ذكرنا، كانت هذه المباراة منتظرة بشدة ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على المراكز العليا في الترتيب. علاوة على ذلك، جاءت المباراة بين الفريقين في لحظة حاسمة من البطولة حيث يتنافس الفريقان فعليًا على الترتيب في جدول الترتيب بين فريقين يطمحان للوصول إلى التصفيات. ويحتل كاتانزارو حاليًا المركز الخامس بينما يتأخر الفريق الأصفر والأزرق بخمس نقاط.