تنطلق مباريات الدوري الإيطالي الدرجة الثانية في الجولة الأسبوعية التي تقام في منتصف الأسبوع ضمن الجولة 31، مع تأجيل مباراة كاتانزارو ومودينا إلى موعد يحدد لاحقاً بسبب تحذيرات من سوء الأحوال الجوية في كالابريا.

تعادل باليرمو 2-2 على أرضه مع يوفنتوس ستابيا: بعد ركلات الترجيح التي سجلها ليون وبوهانبالو، تبادل باني وموستي التسجيل مرة أخرى.

ويبقى الفريق الوردي الذي يدربه فيليبو إنزاجي في المركز الرابع في الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مونزا الذي يحتل المركز الثاني والذي تعادل 0-0 على ملعب ريجيانا، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر فينيسيا الذي فاز 3-1 على بادوفا بهدفين من سفوبودا ودومبيا وبيريز.

بفضل ركلة جزاء من سابوريتي في الدقيقة 96، انتزع إمبولي تعادلاً على ملعب سبيزيا، الذي تقدم بهدف من أرتيستيكو في الدقيقة 69.