Udinese Calcio v US Salernitana - Serie A TIMGetty Images Sport

الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، خبر رسمي: إقالة ليفيراني من تيرنانا، وكاتانيا تختار فيالي بدلاً من توسكانو

تُستبعد فريقان مهمان من دوريات الدرجة الثالثة.

لم يعد فابيو ليفيراني مدربًا لفريق تيرنانا. فقد أقال النادي الأومبري المدرب عقب الخسارة 1-0 على ملعب فيس بيزارو، حيث سجل دي باولا الهدف في الدقيقة الرابعة، وتبع ذلك طرد دوبيكاس في الدقيقة 29، مما ترك الفريق يلعب بعشرة لاعبين، ليترك قيادة الفريق مؤقتًا إلى باسكوال فازيو، مدرب فريق تحت 17 سنة.

تحتل تيرنانا المركز العاشر في الترتيب ضمن منطقة البلاي أوف برصيد 42 نقطة في 30 جولة من الدوري، مثل غوبيو وفيس بيزارو.

في الجولة القادمة من المجموعة ب، ستلعب تيرنانا على أرضها ضد سامبينيديتيس يوم الجمعة مساءً.

  • كاتانيا، فيالي يحل محل توسكانو

    في المجموعة C، أقال نادي كاتانيا مدربه دومينيكو توسكانو على الرغم من الفوز 2-1 على أرض ألتامورا بفضل هدف سجله تياجو كاساسولا في الدقيقة 97. 

    ويحل محله ويليام فيالي، الذي وقع عقدًا حتى يونيو 2027. 

    ويحتل الفريق الصقلي المركز الثاني في الترتيب برصيد 64 نقطة في 32 جولة من الدوري، بفارق 12 نقطة عن المتصدر بينيفينتو. 

    في الجولة المقبلة، يلعب كاتانيا على أرضه ضد كاسارانو في المباراة المؤجلة مساء الاثنين.

  • البيانات الرسمية

    يعلن نادي تيرنانا كالتشيو عن إعفاء فابيو ليفيراني من منصب مدرب الفريق الأول.

    ويود النادي أن يشكر المدرب وطاقمه، المكون من كلاوديو بيلوتشي، وموريزيو كانتاريلي، وفيديريكو فابيليني، على العمل الذي قاموا به بتفانٍ واحترافية طوال الموسم، متمنياً لهم كل التوفيق في مسيرتهم المهنية.

    وقد تم تكليف باسكوال فازيو، المدرب الحالي لفريق تيرنانا تحت 17 عامًا، بمسؤولية الإشراف الفني على الفريق الأول مؤقتًا، حيث سيقود الفريق بدءًا من حصة التدريب اليوم.

    يعلن نادي كاتانيا لكرة القدم عن إعفاء المدير الفني للفريق الأول دومينيكو توسكانو ومساعده ميشيل نابولي من مهامهما: ونوجه الشكر لهذين المحترفين على العمل الذي قاما به ونتمنى لهما كل التوفيق على الصعيدين الشخصي والمهني.

    يعلن نادي كاتانيا لكرة القدم عن تعيين السيد ويليام فيالي مدربًا للفريق الأول، حيث وقع عقدًا ساريًا حتى 30 يونيو 2027.

    وينضم إلى الفريق الروسازورو مع فيالي المدرب المساعد مارسيلو كوتافافا.

    نتمنى لكليهما التوفيق في عملهما من جانب الرئيس روزاريو بيليغرا والنادي بجميع مكوناته.

    سيتم تقديم المدرب الجديد لفريق كاتانيا رسمياً للصحفيين والإعلاميين يوم الأربعاء 18 مارس، الساعة 11:00 صباحاً، في قاعة الصحافة. 

